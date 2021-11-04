Суд не позволил вернуть школьников на контактное обучение

В жалобах говорится, что для отправки детей на дистанционное обучение нет правового основания, поскольку Департамент здоровья не принял в отношении школ соответствующего решения. Вместе с исками жалобщики подали суду ходатайство о предоставлении первичной правовой защиты, которая позволила бы вернуть школьников на контактное обучение до вынесения решения суда по самому факту спора.

Это ходатайство суд не удовлетворил.

Суд объяснил, что решение об отправке школьников на дистанционное обучение является общим распоряжением. Исходя из правового характера общего распоряжения, в случае первичной правовой защиты нельзя обязать вернуть весь класс на контактное обучение. Это можно сделать только в отношении тех учеников, в защиту которых подан иск и ходатайство о предоставлении первичной правовой защиты. В этой ситуации при применении первичной правовой защиты не реализовалось бы контактное обучение в обычном виде. Учителю пришлось бы обучать детей истцов в аудитории, в то время как их одноклассники оставались бы на дистанционном обучении. Таким образом, по оценке административного суда, метод первичной правовой защиты не смог бы обеспечить сохранение социальных контактов так, как это происходит при обычном контактном обучении.

Применение первичной правовой защиты может принести также множество проблем в организации учебного процесса.

Несмотря на то, что дистанционное обучение могут продлить, для жалобщиков речь все же идет о временном воздействии. Жалобщики не объяснили, как краткосрочный период дистанционного обучения может принести пробелы в образовании или вызвать проблемы со здоровьем.

В итоге, по оценке суда, защита прав жалобщиков может привести к негативным последствиям и неразберихе, которые возникли бы при быстрой реорганизации учебного процесса по распоряжению суда.

Сегодняшние постановления касаются лишь применения первичной правовой защиты. Оценку утверждению жалобщиков о том, что у отправки на дистанционное обучение нет правовой основы, суд даст в ходе основного производства.