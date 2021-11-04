Чт, 4.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На заводе произошел несчастный случай: потерпевшему потребовалась помощь хирургов

На заводе произошел несчастный случай: потерпевшему потребовалась помощь хирургов

На заводе по производству гранул в Килксама произошел несчастный случай. Снимок иллюстративный. ФОТО: Arvo Meeks

Вчера в центр тревоги сообщили несчастном случае, произошедшем в волости Тори на заводе по производству гранул.

В 19:44 помощь спасателей потребовалась в деревне Килксама, где работник застрял между лентами производственной линии. Спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи освободили его, пострадавший был доставлен в больницу, пишет Pärnu Postimees.

В Пярнуской больнице ему сделали операцию, человек продолжит лечение в хирургическом отделении.

Несчастный случай на заводе OÜ Warmestoni Sauga подтвердил и его руководитель Мартин Линке. По его словам, инцидент случился недавно и поэтому он не может его подробно комментировать.

«Речь идет о работнике субподрядчика. Мы собираем информацию, и я не хотел бы спекулировать, что случилось», - сказал Линке. Также неизвестно, пострадал опытный работник или нет.

Глава завода заверил, что оповестил о произошедшем Трудовую инспекцию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back