На заводе произошел несчастный случай: потерпевшему потребовалась помощь хирургов

В 19:44 помощь спасателей потребовалась в деревне Килксама, где работник застрял между лентами производственной линии. Спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи освободили его, пострадавший был доставлен в больницу, пишет Pärnu Postimees.

В Пярнуской больнице ему сделали операцию, человек продолжит лечение в хирургическом отделении.

Несчастный случай на заводе OÜ Warmestoni Sauga подтвердил и его руководитель Мартин Линке. По его словам, инцидент случился недавно и поэтому он не может его подробно комментировать.

«Речь идет о работнике субподрядчика. Мы собираем информацию, и я не хотел бы спекулировать, что случилось», - сказал Линке. Также неизвестно, пострадал опытный работник или нет.