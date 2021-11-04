На заводе произошел несчастный случай: потерпевшему потребовалась помощь хирургов
Вчера в центр тревоги сообщили несчастном случае, произошедшем в волости Тори на заводе по производству гранул.
Вчера в центр тревоги сообщили несчастном случае, произошедшем в волости Тори на заводе по производству гранул.
В 19:44 помощь спасателей потребовалась в деревне Килксама, где работник застрял между лентами производственной линии. Спасатели вместе с сотрудниками скорой помощи освободили его, пострадавший был доставлен в больницу, пишет Pärnu Postimees.
В Пярнуской больнице ему сделали операцию, человек продолжит лечение в хирургическом отделении.
Несчастный случай на заводе OÜ Warmestoni Sauga подтвердил и его руководитель Мартин Линке. По его словам, инцидент случился недавно и поэтому он не может его подробно комментировать.
«Речь идет о работнике субподрядчика. Мы собираем информацию, и я не хотел бы спекулировать, что случилось», - сказал Линке. Также неизвестно, пострадал опытный работник или нет.
Глава завода заверил, что оповестил о произошедшем Трудовую инспекцию.