Начался процесс по делу о предположительно запрещенном пожертвовании центристам

После предъявленного ведущим госпрокурором Таави Перно обвинения обвиняемые Мартин Кюннап и Яна-Хелен Юхасте признали себя виновными, а проходящая вместе с ними по делу Каталина Порро виновной себя не признала.

Мартин Кюннап и Каталина Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью. Обвинение заключается в том, что Кюннап передал Порро 20 000 евро и Центристской партии 50 000 евро, как утверждается, за обещание Порро воспользоваться влиянием властью, чтобы добиться выгодного строительно-правового решения по развитию недвижимости для связанных с Кюннапом коммерческих обществ. Хотя согласно обвинению, утверждения Порро в части влияния властью были голословными и поэтому желаемого результата торговли влиянием властью достигнуто не было, по оценке прокуратуры, речь все же идет о ситуации, когда коммерческую деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами».

Одновременно Кюннап и Яна-Хелен Юхасте обвиняются в совершении запрещенного пожертвования. Согласно обвинению, Кюннап в январе 2020 года пожертвовал НКО «Центристская партия Эстонии» 50 000 евро, но, чтобы скрыть свою связь с пожертвованием, совершил перечисление через Юхасте.

Ведущий прокурор Таави Перн видит в совершении запрещенных пожертвований и в торговле влиянием серьезную угрозу честной конуренции и доверию к общественной власти в целом.

Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп подчеркнул, что каждое соглашение, которое дает кому-то незаконное преимущество, наносит вред всему обществу.

«Мы работаем ради того, чтобы экономическая среда оставалась честной, а при необходимости мы вмешиваемся и начинаем уголовное производство. В ходе этого уголовного производства полиция установила, кто был настоящим владельцем денег, и расследовала, знала ли партия о происхождении денег и цели пожертвования. Мы проверили достоверность показаний и публичных комментариев, которые дали связанные с пожертвованием стороны. В ходе следствия мы установили, что пояснения, которые дали сделавший пожертвование человек и настоящий владелец денег, не соответствуют действительности, и это было незаконное пожертвование, что должны были понимать и все участники», — отметил Кюбарсепп.