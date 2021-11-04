В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 184 655 пассажиров

В октябре через Таллиннский аэропорт прошло более 184 тысяч пассажиров, это самое большое с момента начала пандемии количество обслуженных за один месяц пассажиров и 58 процентов от докризисного уровня. Средняя наполняемость регулярных рейсов составила 68 процентов.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмэ, результат превзошел ожидания, и это подтверждает желание людей путешествовать. «Люди по-прежнему хотят путешествовать, открывать для себя новые места и получать положительные эмоции. Мы в аэропорту только рады этому и будем продолжать работать во имя того, чтобы круглый год предлагать пассажирам разнообразный график полетов и обслуживание на великолепном уровне, – сказал Пяргмяэ. - Осведомленность пассажиров о различных профилактических мерах и мерах безопасности повысилась, правила соблюдаются все больше, в том числе улучшилась и ситуация с ношением масок в пассажирском терминале». Пяргмяэ подчеркнул, что тем, кто вакцинировался, путешествовать однозначно проще и сами люди чувствуют себя более защищенными. По его словам, в странах Европы предъявление сертификата о вакцинации уже стало рутиной, поэтому тем, кто вакцинировался, наслаждаться путешествием намного проще.

По словам Пяргмяэ, в зимнем расписании рейсов, которое начало действовать с конца октября, каждый обязательно найдет себе направление по душе. «В зимнем графике полетов место назначения своей мечты найдут как молодые искатели приключений, любители зимних видов спорта, так и семьи, мечтающие о спокойном пляжном отдыхе, ведь прямые перелеты будут осуществляться аж в 40 направлениях. Со всеми зимними направлениями можно ознакомиться на сайте аэропорта».

В октябре регулярные рейсы осуществлялись по 37 направлениям. В конце месяца компания Ryanair открыла прямые перелеты в Дюссельдорф, Эдинбург, Биллунд и Барселону. Если говорить о чартерных рейсах, то начались серии полетов в Египет и на Канарские острова, но самым популярным местом назначения была Турция, которая по количеству пассажиров превзошла такие крупнейшие узловые аэропорты, как Рига, Франкфурт и проч.

В октябре было произведено 2884 аэропортных операций, что составляет в среднем 93 взлета и приземления в день.