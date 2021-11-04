Чт, 4.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

Правительство утвердило компенсацию сетевой платы в размере 50%

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В целях возмещения роста цен на энергоносители правительство приняло в четверг решение уменьшить сетевую плату с октября по март и выделил для этого 88,25 млн евро, пишет Rus.ERR.

"Мы выделили сегодня из правительственного резерва 88,25 млн евро, чтобы компенсировать сетевую плату за электроэнергию всем частным и коммерческим потребителям, - сообщил министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) в четверг в социальных сетях. - Мы решили, что правительство покроет половину расходов потребителей на сетевую плату в период с октября по март".

Как сообщает пресс-служба правительства, меру поддержки на основании административного договора начнет применять фонд "Центр инвестиций в окружающую среду".

Для получения льготы сами потребители не должны ничего делать, уменьшение сетевой платы будет автоматически отражаться в счетах за электричество.

На прошлой неделе правительство решило выделить 37 млн евро для смягчения чрезвычайного роста цен на энергоносители и поддержать таким образом потребителей, уровень доходов которых ниже относительной бедности. С помощью этих средств им возместят удорожание электричества, газа и отопления.

По словам Ааба, для применения этой меры составляется необходимое постановление, которое, вероятно, вступит в силу с декабря: "Повышение цен поначалу возместят задним числом с сентября по март, и, в зависимости от дальнейшего развития событий, возможно, мы сможем продлить компенсацию до мая".

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back