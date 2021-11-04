Правительство утвердило компенсацию сетевой платы в размере 50%

"Мы выделили сегодня из правительственного резерва 88,25 млн евро, чтобы компенсировать сетевую плату за электроэнергию всем частным и коммерческим потребителям, - сообщил министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) в четверг в социальных сетях. - Мы решили, что правительство покроет половину расходов потребителей на сетевую плату в период с октября по март".

Как сообщает пресс-служба правительства, меру поддержки на основании административного договора начнет применять фонд "Центр инвестиций в окружающую среду".

Для получения льготы сами потребители не должны ничего делать, уменьшение сетевой платы будет автоматически отражаться в счетах за электричество.

На прошлой неделе правительство решило выделить 37 млн евро для смягчения чрезвычайного роста цен на энергоносители и поддержать таким образом потребителей, уровень доходов которых ниже относительной бедности. С помощью этих средств им возместят удорожание электричества, газа и отопления.