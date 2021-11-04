Картина дня: коронарейд в Ласнамяэ, скандал в отеле и санкции в отношении спорклуба
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.
Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян был задержан на прошлой неделе, в настоящее время бизнесмен арестован. Читать далее…
Вернувшись из гастрономического тура по Чехии и Германии, я успел обойти большинство популярных ресторанов Таллинна – посмотреть на заполняемость и пообщаться с рестораторами. Поэтому выводы будут основываться на моем личном опыте и на опыте профессионалов. Читать далее…
Сегодня в полдень Департамент полиции и погранохраны и Департамент здоровья совершили совместный проверочный визит в торговый центр Lasnamäe Centrum, где наложили штрафы на нарушителей масочного режим. Читать далее...
По данным лаборатории Synlab, неофициальный рекорд Эстонии по тестированию на коронавирус принадлежит 25-летнему мужчине, который сделал 57 ПЦР-тестов. Читать далее...
Семейный врач из Тыстамаа Мадис Вескимяги рекомендует закрыть общество на локдаун на пару недель. Читать далее...
Вчера вновь был поставлен черный рекорд по заражаемости коронавирусом. Согласно прогнозу Департамента здоровья, в ближайшие недели ожидается по 1900-2000 зараженных в день и более 13 000 зараженных в неделю. Сегодня Департамент здоровья представит правительству предложения, связанные с новыми мерами, а также подготовит ограничения на случай катастрофы с распространением Covid-19. Читать далее…
Четыре часа утра. Я лежу на животе, обмотавшись махровым полотенцем. Все сухие майки в доме закончились. Я даже не подозревала, что могу так потеть. Дышу по чуть-чуть. Если по неосторожности вдохнуть чуть глубже, в грудной клетке, ровно посередине, адски болит. Сердце бешено колотится, сон не идет. Подкрадывается паника. Скорее бы утро. В темноте COVID-19 как-то особенно страшен, пишет журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич. Читать далее…
Вчера Союз врачей предложил правительству установить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий в больницах применят, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1947. Скончались 11 человек. Читать далее…
В Таллиннский административный суд поступили четыре жалобы на отправку учеников четвертых-восьмых классов таллиннских общеобразовательных школ на дистанционное обучение. Читать далее...
В четверг правительство утвердило повышение возраста сексуального самоопределения до 16 лет. Читать далее…
В начале декабря в расположенном в Ласнамяэ парке Тондираба откроется каток под открытым небом с прокатом коньков. Читать далее...
В четверг в Харьюском уездном суде начался процесс по уголовному делу о возможном сделанном Центристской партии запрещенном пожертвовании. Читать далее…
Поскольку спортклуб Sparta, расположенный на Пярнуском шоссе, 139с в Таллинне, игнорировал введенные из-за коронавируса ограничения, Департамент здоровья запретил ему работать в течение двух недель. Читать далее…
Постоялец отеля Tallink, гражданин Швеции Сержио Ж. остался крайне недоволен сервисом гостиницы и считает, что его отпуск испорчен. По его словам, в номер, котором он остановился со своей семьей, вломились два охранника отеля и угрожали ему физической расправой, требуя оплаты за приобретенные в отеле напитки. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее…
В целях возмещения роста цен на энергоносители правительство приняло в четверг решение уменьшить сетевую плату с октября по март и выделил для этого 88,25 млн евро. Читать далее…