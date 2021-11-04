Картина дня: коронарейд в Ласнамяэ, скандал в отеле и санкции в отношении спорклуба

Арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян — один из самых известных эстонцев в Сочи

Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян был задержан на прошлой неделе, в настоящее время бизнесмен арестован. Читать далее…

После введения дополнительных ограничений клиентов в ресторанах стало больше

​Вернувшись из гастрономического тура по Чехии и Германии, я успел обойти большинство популярных ресторанов Таллинна – посмотреть на заполняемость и пообщаться с рестораторами. Поэтому выводы будут основываться на моем личном опыте и на опыте профессионалов. Читать далее…

РЕПОРТАЖ 〉 Коронарейд в Ласнамяэ: нарушительница начала кричать на полицейских

Сегодня в полдень Департамент полиции и погранохраны и Департамент здоровья совершили совместный проверочный визит в торговый центр Lasnamäe Centrum, где наложили штрафы на нарушителей масочного режим. Читать далее...

Рекорд Эстонии по тестированию на коронавирус принадлежит 25-летнему мужчине

По данным лаборатории Synlab, неофициальный рекорд Эстонии по тестированию на коронавирус принадлежит 25-летнему мужчине, который сделал 57 ПЦР-тестов. Читать далее...

Семейный врач - о коронакризисе: нельзя силой заставлять вакцинироваться, но...

Семейный врач из Тыстамаа Мадис Вескимяги рекомендует закрыть общество на локдаун на пару недель. Читать далее...

Последствия рекордов заражаемости: в Эстонии готовят новый пакет ограничений

Вчера вновь был поставлен черный рекорд по заражаемости коронавирусом. Согласно прогнозу Департамента здоровья, в ближайшие недели ожидается по 1900-2000 зараженных в день и более 13 000 зараженных в неделю. Сегодня Департамент здоровья представит правительству предложения, связанные с новыми мерами, а также подготовит ограничения на случай катастрофы с распространением Covid-19. Читать далее…

Молодая, здоровая, привитая - и не могла вздохнуть: как меня свалил COVID-19

Четыре часа утра. Я лежу на животе, обмотавшись махровым полотенцем. Все сухие майки в доме закончились. Я даже не подозревала, что могу так потеть. Дышу по чуть-чуть. Если по неосторожности вдохнуть чуть глубже, в грудной клетке, ровно посередине, адски болит. Сердце бешено колотится, сон не идет. Подкрадывается паника. Скорее бы утро. В темноте COVID-19 как-то особенно страшен, пишет журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич. Читать далее…

Яан Сютть: готовы ли мы к введению комендантского часа?

Вчера Союз врачей предложил правительству установить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий в больницах применят, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 1947 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1947. Скончались 11 человек. Читать далее…

Суд не позволил вернуть школьников на контактное обучение