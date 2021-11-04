Картина дня: новый пакет коронаограничений, скандал в столичном отеле и арест Юрия Рейльяна
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.
Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян был задержан на прошлой неделе, в настоящее время бизнесмен арестован. Читать далее…
Вернувшись из гастрономического тура по Чехии и Германии, я успел обойти большинство популярных ресторанов Таллинна – посмотреть на заполняемость и пообщаться с рестораторами. Поэтому выводы будут основываться на моем личном опыте и на опыте профессионалов. Читать далее…
Вчера вновь был поставлен черный рекорд по заражаемости коронавирусом. Согласно прогнозу Департамента здоровья, в ближайшие недели ожидается по 1900-2000 зараженных в день и более 13 000 зараженных в неделю. Сегодня Департамент здоровья представит правительству предложения, связанные с новыми мерами, а также подготовит ограничения на случай катастрофы с распространением Covid-19. Читать далее…
Четыре часа утра. Я лежу на животе, обмотавшись махровым полотенцем. Все сухие майки в доме закончились. Я даже не подозревала, что могу так потеть. Дышу по чуть-чуть. Если по неосторожности вдохнуть чуть глубже, в грудной клетке, ровно посередине, адски болит. Сердце бешено колотится, сон не идет. Подкрадывается паника. Скорее бы утро. В темноте COVID-19 как-то особенно страшен, пишет журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич. Читать далее…
Вчера Союз врачей предложил правительству установить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий в больницах применят, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1947. Скончались 11 человек. Читать далее…
В Таллиннский административный суд поступили четыре жалобы на отправку учеников четвертых-восьмых классов таллиннских общеобразовательных школ на дистанционное обучение. Читать далее...
В четверг правительство утвердило повышение возраста сексуального самоопределения до 16 лет. Читать далее…
В начале декабря в расположенном в Ласнамяэ парке Тондираба откроется каток под открытым небом с прокатом коньков. Читать далее...
В четверг в Харьюском уездном суде начался процесс по уголовному делу о возможном сделанном Центристской партии запрещенном пожертвовании. Читать далее…
Поскольку спортклуб Sparta, расположенный на Пярнуском шоссе, 139с в Таллинне, игнорировал введенные из-за коронавируса ограничения, Департамент здоровья запретил ему работать в течение двух недель. Читать далее…
Постоялец отеля Tallink, гражданин Швеции Сержио Ж. остался крайне недоволен сервисом гостиницы и считает, что его отпуск испорчен. По его словам, в номер, котором он остановился со своей семьей, вломились два охранника отеля и угрожали ему физической расправой, требуя оплаты за приобретенные в отеле напитки. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее…
В целях возмещения роста цен на энергоносители правительство приняло в четверг решение уменьшить сетевую плату с октября по март и выделил для этого 88,25 млн евро. Читать далее…