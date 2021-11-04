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  • Эстония
  • Картина дня: новый пакет коронаограничений, скандал в столичном отеле и арест Юрия Рейльяна

Картина дня: новый пакет коронаограничений, скандал в столичном отеле и арест Юрия Рейльяна

Кая Каллас и Танель Кийк. ФОТО: Remo Tõnismäe

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.

Арестован бывший замглавы Минстроя Юрий Рейльян — один из самых известных эстонцев в Сочи

Экс-владелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян был задержан на прошлой неделе, в настоящее время бизнесмен арестован. Читать далее…

После введения дополнительных ограничений клиентов в ресторанах стало больше

​Вернувшись из гастрономического тура по Чехии и Германии, я успел обойти большинство популярных ресторанов Таллинна – посмотреть на заполняемость и пообщаться с рестораторами. Поэтому выводы будут основываться на моем личном опыте и на опыте профессионалов. Читать далее…

Последствия рекордов заражаемости: в Эстонии готовят новый пакет ограничений

Вчера вновь был поставлен черный рекорд по заражаемости коронавирусом. Согласно прогнозу Департамента здоровья, в ближайшие недели ожидается по 1900-2000 зараженных в день и более 13 000 зараженных в неделю. Сегодня Департамент здоровья представит правительству предложения, связанные с новыми мерами, а также подготовит ограничения на случай катастрофы с распространением Covid-19. Читать далее…

Молодая, здоровая, привитая - и не могла вздохнуть: как меня свалил COVID-19

Четыре часа утра. Я лежу на животе, обмотавшись махровым полотенцем. Все сухие майки в доме закончились. Я даже не подозревала, что могу так потеть. Дышу по чуть-чуть. Если по неосторожности вдохнуть чуть глубже, в грудной клетке, ровно посередине, адски болит. Сердце бешено колотится, сон не идет. Подкрадывается паника. Скорее бы утро. В темноте COVID-19 как-то особенно страшен, пишет журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич. Читать далее…

Яан Сютть: готовы ли мы к введению комендантского часа?

Вчера Союз врачей предложил правительству установить предельное количество ковидных койко-мест, при заполнении которых остальные нуждающиеся в неотложной помощи отправляются домой. Министр Танель Кийк считает, что черный сценарий в больницах применят, когда в лечении будут нуждаться 700-800 пациентов, а новые ограничения планируется ввести с 15 ноября. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 1947 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8842 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1947. Скончались 11 человек. Читать далее…

Суд не позволил вернуть школьников на контактное обучение

В Таллиннский административный суд поступили четыре жалобы на отправку учеников четвертых-восьмых классов таллиннских общеобразовательных школ на дистанционное обучение. Читать далее...

Возраст сексуального согласия повысили до 16 лет

В четверг правительство утвердило повышение возраста сексуального самоопределения до 16 лет. Читать далее…

В начале декабря в парке Тондираба откроется каток

В начале декабря в расположенном в Ласнамяэ парке Тондираба откроется каток под открытым небом с прокатом коньков. Читать далее...

Начался процесс по делу о возможном запрещенном пожертвовании центристам

В четверг в Харьюском уездном суде начался процесс по уголовному делу о возможном сделанном Центристской партии запрещенном пожертвовании. Читать далее…

Департамент здоровья наложил двухнедельный запрет на деятельность спортклуба Sparta

Поскольку спортклуб Sparta, расположенный на Пярнуском шоссе, 139с в Таллинне, игнорировал введенные из-за коронавируса ограничения, Департамент здоровья запретил ему работать в течение двух недель. Читать далее…

«В номер ворвались и угрожали депортацией»: отпуск гражданина Швеции был испорчен из-за охранников таллиннского отеля

Постоялец отеля Tallink, гражданин Швеции Сержио Ж. остался крайне недоволен сервисом гостиницы и считает, что его отпуск испорчен. По его словам, в номер, котором он остановился со своей семьей, вломились два охранника отеля и угрожали ему физической расправой, требуя оплаты за приобретенные в отеле напитки. Читать далее…

Кая Каллас: решение об отсеве пациентов должны принимать сами врачи

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр юстиции Марис Лаури и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее…

Правительство утвердило компенсацию сетевой платы в размере 50%

В целях возмещения роста цен на энергоносители правительство приняло в четверг решение уменьшить сетевую плату с октября по март и выделил для этого 88,25 млн евро. Читать далее…

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