Минск отвергает заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе
Беларусь не провоцировала пограничные инциденты и не намерена этого делать, республике невыгодна эскалация в регионе, заявили в МИД страны.
Беларусь не провоцировала пограничные инциденты и не намерена этого делать, республике невыгодна эскалация в регионе, заявили в МИД страны.
Таким образом Минск отреагировал на требование власти Польши дать объяснения в связи с появлением на границе вооруженных людей в военной форме.
"Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на сайте ведомства в четверг.
"Еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость", - говорится в заявлении.
Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.
"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил он.
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.