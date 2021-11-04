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Минск отвергает заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе

Польско-белорусская граница. ФОТО: KACPER PEMPEL

Беларусь не провоцировала пограничные инциденты и не намерена этого делать, республике невыгодна эскалация в регионе, заявили в МИД страны.

Таким образом Минск отреагировал на требование власти Польши дать объяснения в связи с появлением на границе вооруженных людей в военной форме.

"Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на сайте ведомства в четверг.

"Еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость", - говорится в заявлении.

Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.

"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил он.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что инцидент произошел в ночь на вторник. Во вторник в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах белорусского посольства Александр Чесновский.

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