Минск отвергает заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе

Таким образом Минск отреагировал на требование власти Польши дать объяснения в связи с появлением на границе вооруженных людей в военной форме.

"Белорусской стороне совершенно невыгодна любая эскалация в регионе. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на сайте ведомства в четверг.

"Еще раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство, и в случае наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость", - говорится в заявлении.

Как заявил ранее представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын, инцидент произошел на территории Польши примерно в 300 метрах от границы с Белоруссией. Польские солдаты заметили трех человек в форме, у которых при себе было огнестрельное оружие.

"Заметив польский патруль, они перезарядили оружие и отправились в сторону Беларуси", - заявил он.