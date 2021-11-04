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Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Таблетки Molnupiravir. ФОТО: MERCK & CO INC

Таблетки Molnupiravir разработал американский концерн Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics, они блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение таблеток от COVID-19 Lagevrio (Molnupiravir) - препарата, разработанного американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Лекарство показало безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением COVID-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания, сообщило в четверг, 4 ноября, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В свою очередь министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил об историческом дне страны и указал, что королевство стало первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19". Он отметил, что власти в Лондоне работают над тем, чтобы предоставить сертифицированное лекарство пациентам.

Таблетки Molnupiravir следует начинать принимать сразу после положительного теста

Принцип действия препарата Molnupiravir, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics для лечения коронавирусной инфекции, заключается в блокировании определенного фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК.

Выпускаемое в форме таблеток лекарство по возможности следует начать принимать сразу после положительного теста на коронавирус, но не позднее пяти дней после появления симптомов. До конца текущего года Merck планирует произвести десять миллионов доз препарата, в 2022 году - еще 20 миллионов доз.

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