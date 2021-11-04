Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение таблеток от COVID-19 Lagevrio (Molnupiravir) - препарата, разработанного американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Лекарство показало безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением COVID-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания, сообщило в четверг, 4 ноября, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

We have just authorised the first oral antiviral for #COVID19, Lagevrio (molnupiravir).



This follows a rigorous review of its safety, quality and effectiveness.



Find out more: https://t.co/B9Lm4U0Xzp pic.twitter.com/q5LNpsl2zP — MHRAgovuk (@MHRAgovuk) November 4, 2021

В свою очередь министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил об историческом дне страны и указал, что королевство стало первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19". Он отметил, что власти в Лондоне работают над тем, чтобы предоставить сертифицированное лекарство пациентам.

Таблетки Molnupiravir следует начинать принимать сразу после положительного теста

Принцип действия препарата Molnupiravir, разработанного Merck & Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics для лечения коронавирусной инфекции, заключается в блокировании определенного фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК.