Эстонских шпажисток продолжит тренировать Кайдо Кааберма

Соответствующий вопрос планировали обсудить на заседании в среду, но поскольку в тот же день было подано заявление о созыве внеочередного общего собрания организации, вопрос о главном тренере не обсуждался, и нынешний наставник команды шпажисток Кайдо Кааберма продолжит исполнять свои обязанности.