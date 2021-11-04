Эстонских шпажисток продолжит тренировать Кайдо Кааберма
Правление Союза фехтования пока не стало обсуждать вопрос о назначении нового главного тренера женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах, пишет Rus.ERR.
Правление Союза фехтования пока не стало обсуждать вопрос о назначении нового главного тренера женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах, пишет Rus.ERR.
Соответствующий вопрос планировали обсудить на заседании в среду, но поскольку в тот же день было подано заявление о созыве внеочередного общего собрания организации, вопрос о главном тренере не обсуждался, и нынешний наставник команды шпажисток Кайдо Кааберма продолжит исполнять свои обязанности.
Провести внеочередное заседание 10 ноября предложили 7 клубов-членов Союза фехтования.
Ранее Союз фехтования провел конкурс на пост главного тренера команды шпажистов, в котором участвовал один кандидат - наставник Катрины Лехис Николай Новоселов.
Кааберма, у которого долгосрочный контракт с федерацией, выразил свое непонимание этой ситуации и отказался участвовать в конкурсе.