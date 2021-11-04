Рекорд Эстонии по тестированию на коронавирус принадлежит 25-летнему мужчине

За ним следуют двое мужчин в возрасте до 40 лет, каждый из которых сдал по 56 проб на коронавирус, сказала специалист по коммуникациям общественного тестирования Synlab Герли Кеделаук.

По словам Кеделаук, анализируя тестовые площадки тех, кто выполнил больше тестов, можно сделать вывод, что эти люди тестировались в основном в связи с деловыми поездками.

Учитывая, что на конец октября один тест на коронавирус стоил 58 евро, стоимость анализов для этих людей могла составить 3300 евро.