«Одна из партий говорит в точности то, что хочет слышать часть народа, и не только - также проводится массовое шоу коронабандитов! Это называют популизмом, политическая популярность значительно растет. Однако одним из серьезных последствий этого является массовое распространение коронавируса не только среди коронанаивных и коронабандитов, но и в обществе в более широком смысле», - говорит семейный врач из Тыстамаа Мадис Вескимяги, который рекомендует закрыть общество на локдаун на пару недель, пишет Elu24.

По словам Вескимяги, коронапандемия представляет собой серьезное испытание для стран всего мира. "Главным корнем зла мне видится отсутствие коммуникакции, которая поддерживала бы правильный выбор и одновременно с этим была понятной. Мы также, в некотором смысле, жертвы ультралиберальной бурной демократии, мы стараемся всех поддерживать, всех понимать, ижти всем навстречу. Не хочешь укола, ничего страшного, не делай, ты вправе выбирать. Я не хочу носить маску, это ничего, тогда не надевай. Вы хотите протестовать, высмеивать врачей и встречаться с тысячами других себе подобных - конечно, вы имеете на это полное право! Хорошо, решать вам!» - говорит семейный врач.

«Мы вышли из советской эпохи, когда над государственной властью насмехались, а люди думали прямо противоположное. Это все еще оказывает влияние - считается, что в правительстве есть заговор с целью чипировать народ и сделать его послушным», - говорит Вескимяги.

Семейный врач говорит, что впоследствии оказывается, что слабейшим оказывается тот, кто с виду казался достаточно сильным.

«Я поделюсь и своим личным подозрением: если я вижу, что пациент прошел полную вакцинацию, но все равно заболевает, возможно, проблема с вакциной. Я имею в виду поломку холодильной камеры Департамента здоровья ».

«Тети из Департамента здоровья требуют, чтобы в каждом маленьком холодильнике было по два термометра, и показания ежедневно записываются от руки в журнал. Правильно, это необходимо. Но как быть с тем, что три миллиона вакцин и лекарств, непосредственно связанных со здоровьем, стоят в течение нескольких дней в теплой комнате с подогревом, прежде чем кто-либо почувствовал, что "здесь как-то слишком тепло". Народная мудрость гласит, что не стоит класть все яйца в одну корзину - берегите то, что вам небезразлично».

Вескимяги подчеркивает, что коммуникация во время пандемии крайне важна. "Научно обоснованное послание, способствующее укреплению здоровья, должно недвусмысленно доходить до всех жителей. На данный момент создается впечатление, что маску можно использовать, но это не помогает; вакцинация - это хорошо, но все еще можно заболеть. Человек часто бывает ленив: он решает и делает так, как на данный момент проще. СМИ также довольно свободно транслируют взгляды граждан, выступающих против вакцинации. Слово свободно - да, это так. Но у слова тоже есть сила, и у хорошего, и у плохого», - напоминает семейный врач.

Скептиков больше, чем антиваксеров

По словам семейного врача, настоящих противников вакцинации не так много. «Может быть, 5-10 процентов - их не обратить в вакцинную веру мягкими методами. Однако около 25% - это скептики и сомневающиеся, которые принимают решение на основе чьего-либо мнения, которое для них является наиболее авторитетным и удобным», - объясняет Вескимяги.

«Невозможно вакцинировать людей силой, но ограничения, связанные с отказом от вакцинации, по понятным причинам заставляют всех вакцинироваться. Да, у каждого есть право выбора. Естественно, есть, но есть также право отказать невакцинированным в тех благах, которые предлагает общество», - считает он.

«Приведу здесь пример: 92-летняя женщина до сих пор была большим противником вакцинации, она слушала только истории, которые с кем-то случились: больная рука, жар, плохое самочувствие. Тот факт, что с большинством вакцинированных ничего не случилось, не был аргументом. Теперь она услышала, что, если ты не вакцинирован, скорую помощь не приедет и к врачу не попасть», - говорит Вескимяги.

Врач согласен с тем, что вакцинация - одна из важнейших мер борьбы с пандемией. «Нельзя забывать и о других правилах: сокращение ненужных контактов, правильное ношение маски, проветривание комнат, мытье рук, изоляция с случае тесных контактов и заболевания, хороший ночной сон, здоровое питание».

«В нынешней ситуации важно закрыть все общество, включая контактный бизнес и образование, на две-три недели. И, конечно же, нужна убедительная, недвусмысленная и поддерживающая правильный выбор коммуникация со стороны медицинских работников», - перечисляет доктор меры, которые могли бы снизить число коронавирусных инфекций в Эстонии.

«Когда на медицинские темы говорит человек, приятный в целом, но связанный с профессиональной медициной примерно так же, как морская свинка - с морем, его речь попросту неубедительна», - добавляет он.

«Быть ​​добрым и мягким со всеми - это парадокс демократии. Бывший министр культуры непреднамеренно распространила антивакцинный месседж. Распространяются противоречивые сообщения от различных политических партий, делаются попытки любой ценой продолжить нормальную жизнь. Но это не нормальная жизнь, это даже не просто кризис, а катастрофа!» - подчеркивает семейный врач из Тыстамаа.

«Я сказал так: идет война, война на два фронта. С одной стороны, вирус - с ним легко бороться. С другой стороны, войну с глупостью, враждебностью и эгоизмом выиграть гораздо труднее».

В Тыстамаа приезжают вакцинироваться даже из столицы

Вакцинация и убеждение, поиск времени, посещения на дому и логистика пациентов теперь cоставляют львиную долю работы семейного врача. «Пандемия - и по-другому никак, работу приходится реорганизовать в соответствии с ситуацией, это еще называется триажем», - говорит Вескимяги.

«Мы подошли к вакцинации более широко, в Тыстамаа едут, чтобы сделать прививку, изздалека, например, из Таллинна. В июле, когда ситуация стала ухудшаться, я также сделал видеопризыв. Мы успешно открыли пункт вакцинации в пярнуской аптеке Ülejõe, регистрация там не требуется. Ежедневно там делают от 40 до 60 инъекций вакцины», - говорит семейный врач.