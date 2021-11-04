Суд отменил реальное тюремное заключение женщине, стрелявшей в своего мужа

Окружной суд частично аннулировал вынесенный 25 августа Харьюским уездным судом приговор о шоковом тюремном заключении и вынес новое решение с учетом срока, отбытого в предварительном заключении в течение одного месяца и 22 дней и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Женщине также запрещено в течение испытательного срока употреблять алкоголь и она должна выполнять контрольные требования, определенные судом.

На прошедших в конце августа за закрытыми дверями в Харьюском уездном суде прениях прокурор потребовала приговорить стрелявшую в своего супруга Лийну Баховски к тюремному сроку.

По оценке старшего прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Паэсоо, вина Баховски в попытке убийства доказана и ее следует приговорить к шести годам тюрьмы.

Защитник Баховски Кади Ситска заявила, что вину ее клиентки следует рассматривать как причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности и назначить ей условный тюремный срок до одного года.

На начавшемся 26 января процессе Лийна Баховски не признала себя виновной.

Баховски заявила на суде, что не хотела убивать своего мужа, но признала, что был совершен выстрел, который ранил его.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Лийну Баховски в том, что в мае прошлого года в волости Куусалу Харьюского уезда она выстрелила в своего супруга, 47-летнего Мартина Баховски.

По словам руководившей ведением уголовного дела прокурора Катрин Паэсоо, к совершенному 18 мая прошлого года преступлению с тяжкими последствиями привело употребление алкоголя.

«В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемый вместе с женой употреблял дома алкоголь. Согласно собранным в ходе уголовного разбирательства уликам, женщина находилась в одной комнате со своим мужем и целилась в него из легального огнестрельного оружия, зарегистрированного на его имя», - описала ситуацию Паэсоо. Затем женщина выстрелила в лицо своему мужу, в результате чего Мартин Баховски получил опасную для жизни травму.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу и сумели спасти ему жизнь. В тот же вечер полиция задержала подозреваемую в стрельбе женщину у нее дома.

В доме и хозяйственных постройках было обнаружено 12 единиц огнестрельного оружия, три из которых были незаконными. Кроме того, были обнаружены незаконные детали оружия. В связи с этим против Мартина Баховски было возбуждено отдельное уголовное дело.