ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самое засекреченное учреждение Эстонии получило современную пристройку

Департамент внешней разведки - это эстонское агентство безопасности, основной задачей которого является сбор, анализ и передача информации о внешних угрозах безопасности, затрагивающих Эстонию.

Департамент внешней разведки возглавляет Микк Марран. Кто еще является сотрудником ведомства, неизвестно. Департамент общается с общественностью один раз в год, когда издает свой ежегодник.