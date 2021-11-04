ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самое засекреченное учреждение Эстонии получило современную пристройку
После полутора лет строительных работ на улице Рахумяэ в Таллинне готова пристройка к зданию Департамента внешней разведки.
После полутора лет строительных работ на улице Рахумяэ в Таллинне готова пристройка к зданию Департамента внешней разведки.
Здание построила строительная компания Nordecon, стоимость строительных работ составила около 4,6 миллиона евро, плюс налог с оборота.
Департамент внешней разведки - это эстонское агентство безопасности, основной задачей которого является сбор, анализ и передача информации о внешних угрозах безопасности, затрагивающих Эстонию.
Департамент внешней разведки возглавляет Микк Марран. Кто еще является сотрудником ведомства, неизвестно. Департамент общается с общественностью один раз в год, когда издает свой ежегодник.
Ранее Департамент внешней разведки назывался Департаментом информации.