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  • Эстония
  • Самое засекреченное учреждение Эстонии получило современную пристройку

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самое засекреченное учреждение Эстонии получило современную пристройку

После полутора лет строительных работ на улице Рахумяэ в Таллинне готова пристройка к зданию Департамента внешней разведки.

Здание построила строительная компания Nordecon, стоимость строительных работ составила около 4,6 миллиона евро, плюс налог с оборота.

Департамент внешней разведки - это эстонское агентство безопасности, основной задачей которого является сбор, анализ и передача информации о внешних угрозах безопасности, затрагивающих Эстонию.

Департамент внешней разведки возглавляет Микк Марран. Кто еще является сотрудником ведомства, неизвестно. Департамент общается с общественностью один раз в год, когда издает свой ежегодник.

Ранее Департамент внешней разведки назывался Департаментом информации.

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