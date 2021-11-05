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Государство окажет дополнительную поддержку зарубежным эстонским общинам

Кошелек. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Государство окажет дополнительную поддержку зарубежным эстонским общинам, сообщила в пятницу пресс-служба Фонда интеграции.

Министерство иностранных дел и Фонд интеграции объявили конкурс ходатайств о пособиях на инициативные проекты зарубежных эстонских общин, укрепляющие связи проживающих за рубежом эстонцев с Эстонией, способствующие сохранению их эстонской идентичности и повышающие осведомленность в Эстонии о деятельности диаспоры. Ходатайства можно подавать до 30 ноября.

«В рамках конкурса мы поддержим проекты, повышающие чувство сплоченности между Эстонией и общинами зарубежных эстонцев. Это могут быть, например, культурные, научные и бизнес-проекты зарубежных эстонцев или различные мероприятия. Можно также получить пособие на инициативы, направленные на повышение осведомленности жителей Эстонии о деятельности диаспоры, — сказала руководитель службы консультирования соотечественников Фонда интеграции Кайре Кокер. - Приоритетными при назначении пособий станут мероприятия, ориентированные на молодежь и проходящие при ее участии».

Бюджет конкурса составляет 54 000 евро. Максимальная сумма пособия — 5000 евро на ходатайство. Один ходатайствующий может подать одну заявку, срок подачи ходатайств стекает в 23.59 30 ноября 2021 года.

С условиями и руководством подачи заявок можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

Инфодень конкурса пройдет онлайн на платформе Teams 17 ноября с 17 до 19 часов. Зарегистрироваться на инфодень можно по электронной почте kaire.cocker@integratsioon.ee.

О пособии могут ходатайствовать частноправовые юридические лица и физические лица-предприниматели, зарегистрированные в Эстонии, а также зарубежные частноправовые юридические лица.

Конкурс ходатайств о пособиях на инициативные проекты зарубежных эстонских общин финансирует Министерство иностранных дел. «Активная деятельность наших общин помогает сохранить эстонский язык и дух, а также имидж Эстонии как успешного государства за пределами нашей страны. До нас доходит все больше идей различных начинаний наших соотечественников, и мы хотим со своей стороны поддержать их реализацию», – сказала специальный представитель зарубежных эстонцев при Министерстве иностранных дел Марин Мыттус.

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