Государство окажет дополнительную поддержку зарубежным эстонским общинам

Министерство иностранных дел и Фонд интеграции объявили конкурс ходатайств о пособиях на инициативные проекты зарубежных эстонских общин, укрепляющие связи проживающих за рубежом эстонцев с Эстонией, способствующие сохранению их эстонской идентичности и повышающие осведомленность в Эстонии о деятельности диаспоры. Ходатайства можно подавать до 30 ноября.

«В рамках конкурса мы поддержим проекты, повышающие чувство сплоченности между Эстонией и общинами зарубежных эстонцев. Это могут быть, например, культурные, научные и бизнес-проекты зарубежных эстонцев или различные мероприятия. Можно также получить пособие на инициативы, направленные на повышение осведомленности жителей Эстонии о деятельности диаспоры, — сказала руководитель службы консультирования соотечественников Фонда интеграции Кайре Кокер. - Приоритетными при назначении пособий станут мероприятия, ориентированные на молодежь и проходящие при ее участии».

Бюджет конкурса составляет 54 000 евро. Максимальная сумма пособия — 5000 евро на ходатайство. Один ходатайствующий может подать одну заявку, срок подачи ходатайств стекает в 23.59 30 ноября 2021 года.

С условиями и руководством подачи заявок можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

Инфодень конкурса пройдет онлайн на платформе Teams 17 ноября с 17 до 19 часов. Зарегистрироваться на инфодень можно по электронной почте kaire.cocker@integratsioon.ee.

О пособии могут ходатайствовать частноправовые юридические лица и физические лица-предприниматели, зарегистрированные в Эстонии, а также зарубежные частноправовые юридические лица.