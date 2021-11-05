Остров ждет: на Сааремаа продается реновированный хутор с огромным участком земли
Всего в тринадцати минутах езды на автомобиле от Курессааре ждет покупателя чудесный хутор, который можно использовать круглогодично, передает Kodustiil.
Всего в тринадцати минутах езды на автомобиле от Курессааре ждет покупателя чудесный хутор, который можно использовать круглогодично, передает Kodustiil.
Жилым домом на хуторе служит полностью реконструированная рига длиной 25,4 метра, которая продается со всей мебелью и другой обстановкой. Помимо основного дома имеются амбар, баня, садовый домик, два сарая и летняя кухня. Рядом с амбаром находится погреб.
При входе в дом новый собственник попадет в светлую и просторную прихожую, откуда можно попасть в кухню-гостиную и спальни. Другая дверь ведет в санузел с двумя душами, туалетом и баней. На первом этаже также находится столовая, из которой, в свою очередь, есть выход на большую террасу перед домом.
На втором этаже бревенчатого дома расположены три спальни, из окон каждой открываются просто волшебные виды на красивый двор, в котором растет множество разных фруктовых деревьев и цветущих растений. Участок окружен каменным садом, но есть и несколько ворот. Площадь самого участка составляет 12 836 м2, но предложение также включает покупку прилегающего участка площадью 19 409 м2.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.