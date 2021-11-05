Остров ждет: на Сааремаа продается реновированный хутор с огромным участком земли

Жилым домом на хуторе служит полностью реконструированная рига длиной 25,4 метра, которая продается со всей мебелью и другой обстановкой. Помимо основного дома имеются амбар, баня, садовый домик, два сарая и летняя кухня. Рядом с амбаром находится погреб.

ФОТО: KV.EE

При входе в дом новый собственник попадет в светлую и просторную прихожую, откуда можно попасть в кухню-гостиную и спальни. Другая дверь ведет в санузел с двумя душами, туалетом и баней. На первом этаже также находится столовая, из которой, в свою очередь, есть выход на большую террасу перед домом.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже бревенчатого дома расположены три спальни, из окон каждой открываются просто волшебные виды на красивый двор, в котором растет множество разных фруктовых деревьев и цветущих растений. Участок окружен каменным садом, но есть и несколько ворот. Площадь самого участка составляет 12 836 м2, но предложение также включает покупку прилегающего участка площадью 19 409 м2.

ФОТО: KV.EE