В Эстонии выявлено 1435 заболевших COVID-19, скончались семеро

Среди новых заразившихся 894 человек не были вакцинированы, а 541 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 5 ноября в больницах находится 600 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 439 человек, из которых 307 человек (69,9%) не были вакцинированы, у 132 человек (30,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 70 новых историй болезни. Скончались семь человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 77-летняя женщина, две 82-летние женщины, 86-летняя женщина, две 88-летние женщины.

За сутки ввели 10 589 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2086 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 71 613 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).