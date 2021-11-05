Полиция Эстонии уже около года большими силами и с привлечением международного сотрудничества пытается выйти на след преступной сети, которая опустошает счета жителей нашей страны посредством мошеннических звонков. Теперь преступная схема известна и стражи порядка готовы к контратаке, пишет Postimees.

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Практически каждая неделя приносит сообщения о том, что кто-то доверчивый вновь сообщил русскоязычному звонящему свои личные и банковские данные, а потом обнаружил пропажу крупной суммы. Каждый день полиция получает информацию в среднем о 80 мошеннических звонках.