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За мошенническими звонками стоит огромная преступная сеть
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Eesti politsei koostöös Ukraina kolleegidega on uurimisel jõudnud 19 illegaalse kõnekeskuseni, kust tehakse siinsetele inimestele tohutul hulgal petukõnesid. Pildil on üks sellistest.
Полиция Эстонии уже около года большими силами и с привлечением международного сотрудничества пытается выйти на след преступной сети, которая опустошает счета жителей нашей страны посредством мошеннических звонков. Теперь преступная схема известна и стражи порядка готовы к контратаке, пишет Postimees.
Практически каждая неделя приносит сообщения о том, что кто-то доверчивый вновь сообщил русскоязычному звонящему свои личные и банковские данные, а потом обнаружил пропажу крупной суммы. Каждый день полиция получает информацию в среднем о 80 мошеннических звонках.