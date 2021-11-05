Силы обороны уволили 46 человек, отказавшихся от вакцинации
Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные, у Сил обороны нет.
Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные, у Сил обороны нет.
«На сегодняшний день от службы в Силах обороны освобождены 46 сотрудников, которые не пожелали предъявить необходимую справку (о вакцинации — прим.ред.), - сказал вчера Postimees глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм. - 30 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Были уволены восемь офицеров».