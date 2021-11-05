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Силы обороны уволили 46 человек, отказавшихся от вакцинации

Тринадцать уволенных участвовали в зарубежных операциях, для чего требовалась вакцинация против гепатита А и В, а также против ряда других заболеваний. ФОТО: Eesti Kaitsevägi

Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные, у Сил обороны нет.

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«На сегодняшний день от службы в Силах обороны освобождены 46 сотрудников, которые не пожелали предъявить необходимую справку (о вакцинации — прим.ред.), - сказал вчера Postimees глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм. - 30 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Были уволены восемь офицеров».

Изначально среди отказавшихся от вакцинации было 65 человек, то есть Силам обороны удалось убедить 19 военнослужащих пройти вакцинацию. «Предоставленные Силами обороны инфочасы и персональные консультации помогли уменьшить опасения людей и влияние распространенных заблуждений, - пояснил Таави Каротамм. - Несколько сотрудников, которые первоначально выразили желание не представлять справку, после консультации с врачами приняли решение в пользу вакцинации».

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