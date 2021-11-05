Силы обороны уволили 46 человек, отказавшихся от вакцинации

«На сегодняшний день от службы в Силах обороны освобождены 46 сотрудников, которые не пожелали предъявить необходимую справку (о вакцинации — прим.ред. ), - сказал вчера Postimees глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм. - 30 военнослужащих и 16 гражданских лиц. Были уволены восемь офицеров».

Изначально среди отказавшихся от вакцинации было 65 человек, то есть Силам обороны удалось убедить 19 военнослужащих пройти вакцинацию. «Предоставленные Силами обороны инфочасы и персональные консультации помогли уменьшить опасения людей и влияние распространенных заблуждений, - пояснил Таави Каротамм. - Несколько сотрудников, которые первоначально выразили желание не представлять справку, после консультации с врачами приняли решение в пользу вакцинации».