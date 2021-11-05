Полиция поймала в ласнамяэских торговых центрах шесть человек без масок

«В ходе проверки поймали шесть человек, у которых отсутствовала маска, и пять человек, которые неправильно ее надели, например, она была у них на подбородке и нос выглядывал наружу», - написала Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Стражи порядка с удовлетворением отметили, что большинство предприятий требуют у клиентов предъявлять цифровые сертификаты и проверяют их подлинность. Но в четверг четыре фирмы все-таки получили предписания, так как нарушили действующие правила.