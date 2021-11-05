Полиция поймала в ласнамяэских торговых центрах шесть человек без масок
В четверг полиция и Департамент здоровья проверили расположенные в Ласнамяэ торговые центры, в которых поймали шесть посетителей без масок.
В четверг полиция и Департамент здоровья проверили расположенные в Ласнамяэ торговые центры, в которых поймали шесть посетителей без масок.
«В ходе проверки поймали шесть человек, у которых отсутствовала маска, и пять человек, которые неправильно ее надели, например, она была у них на подбородке и нос выглядывал наружу», - написала Пыхьяская префектура в социальных сетях.
Стражи порядка с удовлетворением отметили, что большинство предприятий требуют у клиентов предъявлять цифровые сертификаты и проверяют их подлинность. Но в четверг четыре фирмы все-таки получили предписания, так как нарушили действующие правила.
«Спасибо всем людям и предприятиям, которые помогают ограничить распространение вируса, будь то с помощью ношения маски, предъявления и проверки цифровых сертификатов, а также оставаясь дома в случае простуды», - отметила полиция.