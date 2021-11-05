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  • Полиция поймала в ласнамяэских торговых центрах шесть человек без масок

Полиция поймала в ласнамяэских торговых центрах шесть человек без масок

Совместный рейд Департамента здоровья и полиции. ФОТО: Sander Ilvest

В четверг полиция и Департамент здоровья проверили расположенные в Ласнамяэ торговые центры, в которых поймали шесть посетителей без масок.

«В ходе проверки поймали шесть человек, у которых отсутствовала маска, и пять человек, которые неправильно ее надели, например, она была у них на подбородке и нос выглядывал наружу», - написала Пыхьяская префектура в социальных сетях.

Стражи порядка с удовлетворением отметили, что большинство предприятий требуют у клиентов предъявлять цифровые сертификаты и проверяют их подлинность. Но в четверг четыре фирмы все-таки получили предписания, так как нарушили действующие правила.

«Спасибо всем людям и предприятиям, которые помогают ограничить распространение вируса, будь то с помощью ношения маски, предъявления и проверки цифровых сертификатов, а также оставаясь дома в случае простуды», - отметила полиция.

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