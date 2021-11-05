Пт, 5.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Нарве подписан коалиционный договор

Катри Райк. ФОТО: Mihkel Maripuu

В пятницу избирательный союз «Список Катри Райк» и партия «Ээсти 200» подписали коалиционный договор об управлении Нарвой на ближайшие четыре года, пишет Rus.ERR.

Изначально партнеры планировали подписать его еще во вторник, но тогда планы нарушило прозвавшее в адрес члена команды Катри Райк Сергея Горлача подозрение в скупке голосов. Сам политик, который в коалиции должен был получить пост председателя горсобрания, заявил, что закона не нарушал, но на время следствия обещает приостановить депутатские полномочия.

В качестве кандидата в руководители горсобрания будет выдвинут Андрей Яковлев. Прошедшие в октябре муниципальные выборы стали для него дебютными: он получил 213 голосов - это пятый результат в списке Катри Райк.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back