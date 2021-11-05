В Нарве подписан коалиционный договор
В пятницу избирательный союз «Список Катри Райк» и партия «Ээсти 200» подписали коалиционный договор об управлении Нарвой на ближайшие четыре года, пишет Rus.ERR.
В пятницу избирательный союз «Список Катри Райк» и партия «Ээсти 200» подписали коалиционный договор об управлении Нарвой на ближайшие четыре года, пишет Rus.ERR.
Изначально партнеры планировали подписать его еще во вторник, но тогда планы нарушило прозвавшее в адрес члена команды Катри Райк Сергея Горлача подозрение в скупке голосов. Сам политик, который в коалиции должен был получить пост председателя горсобрания, заявил, что закона не нарушал, но на время следствия обещает приостановить депутатские полномочия.
В качестве кандидата в руководители горсобрания будет выдвинут Андрей Яковлев. Прошедшие в октябре муниципальные выборы стали для него дебютными: он получил 213 голосов - это пятый результат в списке Катри Райк.