В Нарве подписан коалиционный договор

Изначально партнеры планировали подписать его еще во вторник, но тогда планы нарушило прозвавшее в адрес члена команды Катри Райк Сергея Горлача подозрение в скупке голосов. Сам политик, который в коалиции должен был получить пост председателя горсобрания, заявил, что закона не нарушал, но на время следствия обещает приостановить депутатские полномочия.