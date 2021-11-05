Eurostat: объем розничной торговли вырос в Эстонии за год на 16,7 процента
В сентябре этого года объем розничной торговли в целом по ЕС сократился на 0,2, а за год вырос на 3,2 процента, свидетельствуют данные Eurostat.
В сентябре этого года объем розничной торговли в целом по ЕС сократился на 0,2, а за год вырос на 3,2 процента, свидетельствуют данные Eurostat.
В Эстонии в сентябре объем розничной торговли за месяц вырос на 7,1, в Литве на 0,8, а в Латвии на 0,4 процента.
За год в сентябре объем розничной торговли вырос в Эстонии на 16,7, Латвии на 4, в Литве на 11,3 процента.