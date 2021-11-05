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  • Swedbank предупреждает: телефонные мошенники изобрели новую тактику
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Swedbank предупреждает: телефонные мошенники изобрели новую тактику

Звонок от мошенников. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

Swedbank предупреждает, что телефонные мошенники прибегли к новой тактике, чтобы убедить своих жертв в том, что им звонят из банка.

В начале разговора жертве включают записанное на эстонском языке сообщение: «Здравствуйте, вам звонят из Swedbank, в настоящий момент все эстоноязычные работники заняты, поэтому с вами свяжется русскоговорящий сотрудник». После этого общение с жертвой начинает русскоговорящий человек.

«Swedbank не использует подобные записанные сообщения. Работники Swedbank говорят с клиентом на его родном языке. Если вам поступит подобный звонок, положите трубку и не вступайте с мошенниками в диалог, так как они очень умелые манипуляторы. Число мошеннических звонков не уменьшается, и нельзя терять бдительность», – подчеркнула руководитель отдела обслуживания клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Для блокировки банковской карты или остановки якобы "подозрительных сделок на счете" работникам банка не нужны PIN-коды клиента. Также клиентам не станут звонить «в рамках антимошеннической программы».

В банке также напомнили, что сотрудники Swedbank не используют для связи с клиентами таких приложения, как WhatsApp и Viber.

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