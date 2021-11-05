Фото ⟩ Есть возможность пожить в квартире Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер и Airbnb проведут совместную акцию и дадут возможность забронировать два однодневных пребывания для двух гостей в квартире главной героини «Секс в большом городе» 12 ноября и 13 ноября. Стоимость проживания указана из расчета 23 доллара за ночь в честь 23-летия с момента выхода «Секса в большом городе» в эфир.

ФОТО: Thearchitect.pro

Гости виртуально поприветствует сама Сара Джессика Паркер. Согласно условиям гостям будет предоставлен свободный доступ к шкафу Кэрри, где находятся самые знаковые аксессуары, одежда и обувь.

ФОТО: Thearchitect.pro

Квартира полна памятных вещиц, потому тут можно будет (даже нужно, все-таки XXI век на дворе) «запилить» селфи в Инстаграм и выпить коктейль Космополитен. Отмечается, что будет полностью сохранен интерьер и элементы декора, чтобы передать атмосферу и эстетику сериала.

А на следующий день можно продлить удовольствие: Сара Джессика Паркер пойдет с вами на шопинг всего за 400 долларов, поможет вам подобрать идеальные туфли из коллекции SJP в универмаге Bloomingdale’s, угостит замороженным йогуртом в Forty Carrots за беседой о Нью-Йорке, а затем отправит вас на представление New York City Ballet.