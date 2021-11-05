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  • Эстония
  • Картина дня: домогательства в баре, провокации антимасочников и сомнительная сделка министерства

Картина дня: домогательства в баре, провокации антимасочников и сомнительная сделка министерства

Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 ноября.

Антимасочники устраивают провокации, обвиняя охранников и полицию в преступной деятельности

Каждый день в социальных сетях появляются видео инцидентов, на которых сняты безобразные сцены с криками и потасовками, главными героями которых становятся работники магазинов и сотрудники полиции. Одно из таких происшествий было заснято 31 октября в столичном торговом центре Sikupilli. Читать далее...

За мошенническими звонками стоит огромная преступная сеть

Полиция Эстонии уже около года большими силами и с привлечением международного сотрудничества пытается выйти на след преступной сети, которая опустошает счета жителей нашей страны посредством мошеннических звонков. Теперь преступная схема известна и стражи порядка готовы к контратаке. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1435 заболевших COVID-19, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7821 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1435. Скончались семь человек. Читать далее...

Силы обороны уволили 46 человек, отказавшихся от вакцинации

Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные теперь, у Сил обороны нет. Читать далее...

Вероятность смерти от коронавируса в полторы тысячи раз выше, чем от вакцины

Вопреки распространенному среди многих антипрививочников и вакцинаскептиков мнению, что коронавирусная болезнь связана с меньшими рисками для здоровья, чем вакцинация, сравнение данных, собранных Департаментом лекарственных средств и Департаментом здоровья, показывает, что у людей, инфицированных Covid-19, вероятность умереть в полторы тысячи раз выше, чем у тех, кто был вакцинирован. Читать далее...

Увеселительные заведения начинают сокращать работников

Согласно правилам, которые будут действовать с понедельника для обуздания распространения коронавируса, общественные мероприятия должны заканчиваться до 23:00. Это ставит ночные клубы в очень сложное положение, так как в это время праздник у них только начинается. Читать далее...

Зарплата в конверте, домогательства и угрозы: что творилось в таллиннском баре?

Работницы таллиннского бара были вынуждены уволиться, по их словам, из-за нежелания работодателя обеспечить им безопасные условия труда. Ситуация обострилась после публикации истории в соцсетях. Читать далее..

JOKK-СХЕМА 〉 У министерства было всего десять минут на совершение сделки ценой в пять миллионов евро

Решение доверить поставку экспресс-тестов в школы предприятию Selfdiagnostics якобы родилось всего за десять минут. Но оно грозит повиснуть бременем на шее Министерства образования и науки еще не на одну неделю. Читать далее...

Почему весь мир играет в кальмара?

"Для тех, кто не видел сериал «Игра в кальмара»: сотням людей, запутавшимся в долгах, лишенным средств к существованию, предлагают обогатиться. Для этого нужно как бы вернуться в детство и вспомнить дворовые игры. Согласие на участие автоматически означает готовность умереть – в каждой следующей игре проигравших убивают. Участников становится всё меньше, а призовой фонд все больше…" - пишет Елена Скульская.

В Нарве подписан коалиционный договор

В пятницу избирательный союз «Список Катри Райк» и партия «Ээсти 200» подписали коалиционный договор об управлении Нарвой на ближайшие четыре года. Читать далее...

Хярма: новые ограничительные меры Департамента здоровья будут более суровыми

По словам исполняющей обязанности генерального директора ведомства Мари-Анне Хярма, в пятницу будет готов новый пакет более суровых ограничительных коронавирусных мер Департамента здоровья. Читать далее...

Что делать, когда нас накрыло?

Пришло трудное время. Даже не решусь ранжировать проблемы, которые сейчас страшат почти каждого человека в нашей стране пишет политик из "Ээсти 200" Светлана Скребнева.

Pfizer заявила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID

Лекарство от COVID-19 в капсулах, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения, сообщает в пятницу американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследования, проведенного этой компанией. Читать далее...

Попов: спасать будут тех, у кого есть шансы выжить

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов заверил, что в случае введения триажа, медики не будут разделять пациентов по иммунному статусу, но при этом предпочтение будет отдаваться людям с лучшими шансами на выздоровление. Читать далее...

Полиция поймала в ласнамяэских торговых центрах шесть человек без масок

В четверг полиция и Департамент здоровья проверили расположенные в Ласнамяэ торговые центры, в которых остановили шесть посетителей без масок. Читать далее...

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