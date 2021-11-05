Картина дня: домогательства в баре, провокации антимасочников и сомнительная сделка министерства

Антимасочники устраивают провокации, обвиняя охранников и полицию в преступной деятельности

Каждый день в социальных сетях появляются видео инцидентов, на которых сняты безобразные сцены с криками и потасовками, главными героями которых становятся работники магазинов и сотрудники полиции. Одно из таких происшествий было заснято 31 октября в столичном торговом центре Sikupilli. Читать далее...

За мошенническими звонками стоит огромная преступная сеть

Полиция Эстонии уже около года большими силами и с привлечением международного сотрудничества пытается выйти на след преступной сети, которая опустошает счета жителей нашей страны посредством мошеннических звонков. Теперь преступная схема известна и стражи порядка готовы к контратаке. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1435 заболевших COVID-19, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7821 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1435. Скончались семь человек. Читать далее...

Силы обороны уволили 46 человек, отказавшихся от вакцинации

Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные теперь, у Сил обороны нет. Читать далее...

Вероятность смерти от коронавируса в полторы тысячи раз выше, чем от вакцины

Вопреки распространенному среди многих антипрививочников и вакцинаскептиков мнению, что коронавирусная болезнь связана с меньшими рисками для здоровья, чем вакцинация, сравнение данных, собранных Департаментом лекарственных средств и Департаментом здоровья, показывает, что у людей, инфицированных Covid-19, вероятность умереть в полторы тысячи раз выше, чем у тех, кто был вакцинирован. Читать далее...

Увеселительные заведения начинают сокращать работников

Согласно правилам, которые будут действовать с понедельника для обуздания распространения коронавируса, общественные мероприятия должны заканчиваться до 23:00. Это ставит ночные клубы в очень сложное положение, так как в это время праздник у них только начинается. Читать далее...

Зарплата в конверте, домогательства и угрозы: что творилось в таллиннском баре?

Работницы таллиннского бара были вынуждены уволиться, по их словам, из-за нежелания работодателя обеспечить им безопасные условия труда. Ситуация обострилась после публикации истории в соцсетях. Читать далее..

JOKK-СХЕМА 〉 У министерства было всего десять минут на совершение сделки ценой в пять миллионов евро

Решение доверить поставку экспресс-тестов в школы предприятию Selfdiagnostics якобы родилось всего за десять минут. Но оно грозит повиснуть бременем на шее Министерства образования и науки еще не на одну неделю. Читать далее...

Почему весь мир играет в кальмара?