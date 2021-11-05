Картина дня: провокации антимасочников, кто стоит за телефонными мошенниками и новое лекарство от COVID-19
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 ноября.
Каждый день в социальных сетях появляются видео инцидентов, на которых сняты безобразные сцены с криками и потасовками, главными героями которых становятся работники магазинов и сотрудники полиции. Одно из таких происшествий было заснято 31 октября в столичном торговом центре Sikupilli. Читать далее...
Полиция Эстонии уже около года большими силами и с привлечением международного сотрудничества пытается выйти на след преступной сети, которая опустошает счета жителей нашей страны посредством мошеннических звонков. Теперь преступная схема известна и стражи порядка готовы к контратаке. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7821 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1435. Скончались семь человек. Читать далее...
Силы обороны Эстонии из-за отказа от вакцинации уволили 46 сотрудников. Информации о том, чем будут заниматься отставные военные теперь, у Сил обороны нет. Читать далее...
"Для тех, кто не видел сериал «Игра в кальмара»: сотням людей, запутавшимся в долгах, лишенным средств к существованию, предлагают обогатиться. Для этого нужно как бы вернуться в детство и вспомнить дворовые игры. Согласие на участие автоматически означает готовность умереть – в каждой следующей игре проигравших убивают. Участников становится всё меньше, а призовой фонд все больше…" - пишет Елена Скульская.
В пятницу избирательный союз «Список Катри Райк» и партия «Ээсти 200» подписали коалиционный договор об управлении Нарвой на ближайшие четыре года. Читать далее...
По словам исполняющей обязанности генерального директора ведомства Мари-Анне Хярма, в пятницу будет готов новый пакет более суровых ограничительных коронавирусных мер Департамента здоровья. Читать далее...
Пришло трудное время. Даже не решусь ранжировать проблемы, которые сейчас страшат почти каждого человека в нашей стране пишет политик из "Ээсти 200" Светлана Скребнева.
Лекарство от COVID-19 в капсулах, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения, сообщает в пятницу американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследования, проведенного этой компанией. Читать далее...
Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов заверил, что в случае введения триажа, медики не будут разделять пациентов по иммунному статусу, но при этом предпочтение будет отдаваться людям с лучшими шансами на выздоровление. Читать далее...
В четверг полиция и Департамент здоровья проверили расположенные в Ласнамяэ торговые центры, в которых остановили шесть посетителей без масок. Читать далее...