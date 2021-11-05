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Встревоженные жители Эстонии: почему мы не получили пенсию?

Банкомат SEB. ФОТО: Toomas Huik.

Сегодня утром несколько встревоженных пенсионеров обратили внимание на то, что приходящая 5-го числа каждого месяца пенсия не поступила на их счет, пишет Postimees.

Финансовый директор Департамента социального страхования Сигне Уустал сказала, что пенсии и социальные выплаты инвалидам обычно выплачиваются в этот день.

«В большинстве случаев люди получают деньги утром, но вообще выплаты производятся в течение всего дня, и пенсия может быть переведена на счет, например, и в 23 часа, - сказала Уустал.

Она сообщила, что сегодня утром в банке SEB произошел сбой с выплатами. «На данный момент около 70 процентов клиентов SEB получили свои деньги, и самое позднее к 14:00 все пенсии и социальные пособия будут на счетах клиентов», - заверила Сигне Уустал.

В других банках сегодня проблем с платежами не было.

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