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Фото ⟩ Автомобиль Bolt пришлось вытаскивать из моря

На арендованном автомобиле Bolt выехали на пляж. ФОТО: Kristo Kiisk

Сегодня, 5 ноября, утром рядом с береговым парком в Пярну в воде забуксовал автомобиль Toyota. Находившиеся в машине люди не пострадали.

Примерно в 15 метрах от береговой линии в воде на глубине около полуметра находилась машина, в которой было два человека. Оба вышли из машины самостоятельно и без повреждений. Спасатели вытащили машину с помощью буксира, сообщает Pärnu Postimees.

Автомобиль находился примерно в 15 метрах от береговой линии. ФОТО: Kristo Kiisk

Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что, согласно предварительной информации, ночью машину остановили у кромки прибоя, но ветер нагнал воду, и когда люди захотели уехать, автомобиль уже был погружен в море на глубину в несколько десятков сантиметров.

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