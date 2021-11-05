Фото ⟩ Автомобиль Bolt пришлось вытаскивать из моря
Сегодня, 5 ноября, утром рядом с береговым парком в Пярну в воде забуксовал автомобиль Toyota. Находившиеся в машине люди не пострадали.
Сегодня, 5 ноября, утром рядом с береговым парком в Пярну в воде забуксовал автомобиль Toyota. Находившиеся в машине люди не пострадали.
Примерно в 15 метрах от береговой линии в воде на глубине около полуметра находилась машина, в которой было два человека. Оба вышли из машины самостоятельно и без повреждений. Спасатели вытащили машину с помощью буксира, сообщает Pärnu Postimees.
Пресс-секретарь полиции Индрек Хирс сказал, что, согласно предварительной информации, ночью машину остановили у кромки прибоя, но ветер нагнал воду, и когда люди захотели уехать, автомобиль уже был погружен в море на глубину в несколько десятков сантиметров.