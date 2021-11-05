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ФОТО ⟩ В Риге в ДТП попал автомобиль скорой помощи, пострадали трое

ФОТО: LTV Ziņu dienests/Twitter

В пятницу в Риге у Ботанического сада произошло ДТП, в котором пострадали три человека - столкнулись автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и легковушка Volvo.

ДТП произошло на перекрестке улиц Дзирциема и Кандавас. В ДТП пострадали два человека из оперативного транспортного средства и один - из Volvo, сообщила Госполиция.

В результате столкновения оперативный транспорт перевернулся на бок.

Бригада неотложной помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами направлялась в медучреждение. Пациент в результате ДТП травм не получил, его доставку в больницу обеспечила другая бригада, которая в момент аварии ехала мимо.

Сотрудники NMPD получили как легкие повреждения, так и травмы средней тяжести. Их доставили в медучреждение для дополнительных исследований. 

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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