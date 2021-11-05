ФОТО ⟩ В Риге в ДТП попал автомобиль скорой помощи, пострадали трое
В пятницу в Риге у Ботанического сада произошло ДТП, в котором пострадали три человека - столкнулись автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и легковушка Volvo.
В пятницу в Риге у Ботанического сада произошло ДТП, в котором пострадали три человека - столкнулись автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и легковушка Volvo.
ДТП произошло на перекрестке улиц Дзирциема и Кандавас. В ДТП пострадали два человека из оперативного транспортного средства и один - из Volvo, сообщила Госполиция.
В результате столкновения оперативный транспорт перевернулся на бок.
Бригада неотложной помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами направлялась в медучреждение. Пациент в результате ДТП травм не получил, его доставку в больницу обеспечила другая бригада, которая в момент аварии ехала мимо.
Сотрудники NMPD получили как легкие повреждения, так и травмы средней тяжести. Их доставили в медучреждение для дополнительных исследований.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā ceļu satiksmes negadījumā iekļuvusi @NMPdienests automašīna. pic.twitter.com/WcxfIINxMz— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 5, 2021