ФОТО ⟩ В Риге в ДТП попал автомобиль скорой помощи, пострадали трое

ДТП произошло на перекрестке улиц Дзирциема и Кандавас. В ДТП пострадали два человека из оперативного транспортного средства и один - из Volvo, сообщила Госполиция.

В результате столкновения оперативный транспорт перевернулся на бок.

Бригада неотложной помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами направлялась в медучреждение. Пациент в результате ДТП травм не получил, его доставку в больницу обеспечила другая бригада, которая в момент аварии ехала мимо.

Сотрудники NMPD получили как легкие повреждения, так и травмы средней тяжести. Их доставили в медучреждение для дополнительных исследований.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.