Таллиннского судебного исполнителя отстранили от должности

Министр юстиции отстранила Пинка из-за выявленных в его профессиональной деятельности нарушений. В ходе дисциплинарного производства Министерство юстиции установило, что Пинк систематически и противоправно взимал с кредиторов большую плату за начало производства, чем предусматривает закон.