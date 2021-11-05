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Таллиннского судебного исполнителя отстранили от должности

ФОТО: Küllike Rooväli/Postimees

В пятницу приказом министра юстиции Марис Лаури отстранен от должности таллиннский судебный исполнитель Арви Пинк.

Правление профсоюза палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих передаст дела продолжающему производство судебному исполнителю.

Министр юстиции отстранила Пинка из-за выявленных в его профессиональной деятельности нарушений. В ходе дисциплинарного производства Министерство юстиции установило, что Пинк систематически и противоправно взимал с кредиторов большую плату за начало производства, чем предусматривает закон.

Производство дел, которыми занимался Пинк, приостановлено до их передачи новому судебному исполнителю Ристо Сеппу.

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