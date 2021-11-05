Больничная касса выделит 11,79 миллиона евро на покрытие связанных с COVID-19 расходов
В ходе сегодняшнего заседания совет Больничной кассы принял решение сделать Правительству Республики предложение об использовании резервного капитала Больничной кассы в размере 11,79 миллиона евро. Применение средств резервного капитала позволит медицинским учреждениям реорганизовать свою работу для приема пациентов с COVID-19 и выплачивать повышенную заработную плату медицинским работникам, контактирующим с пациентами с COVID-19.