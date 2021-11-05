Пт, 5.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Больничная касса выделит 11,79 миллиона евро на покрытие связанных с COVID-19 расходов

Больничная касса выделит 11,79 миллиона евро на покрытие связанных с COVID-19 расходов

Haigekassa peahoone Tallinnas. ФОТО: Liis Treimann

В ходе сегодняшнего заседания совет Больничной кассы принял решение сделать Правительству Республики предложение об использовании резервного капитала Больничной кассы в размере 11,79 миллиона евро. Применение средств резервного капитала позволит медицинским учреждениям реорганизовать свою работу для приема пациентов с COVID-19 и выплачивать повышенную заработную плату медицинским работникам, контактирующим с пациентами с COVID-19.

«Уровень инфицирования коронавирусом в Эстонии в настоящее время очень высок, и загруженность многих больниц достигла критического уровня. Обеспечение жителей Эстонии необходимой медицинской помощью требует дополнительных рабочих часов медицинских работников и готовности медицинских учреждений к реорганизации своей работы. Использование средств резервного капитала позволит оплачивать работу врачей и медсестер по повышенным ставкам как в отделениях, занимающихся специализированной медицинской помощью для пациентов с COVID-19, включая отделения интенсивной терапии, так и в отделениях медсестринской помощи. Это также позволит покрыть расходы медицинских учреждений в связи с реорганизацией работы», - сказал председатель совета Больничной кассы, министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

В сфере специализированной медицинской помощи дополнительные ресурсы будут направлены на заработную плату в инфекционных отделениях, работающих с пациентами с COVID-19, в том числе отделениях интенсивной терапии II и III уровней. Медсестрам планируется дополнительная плата за койко-дни пациентов с COVID-19 в отделении медсестринского ухода.

«Каждый должен сделать все возможное, чтобы замедлить распространение инфекции и рост потребности в стационарном лечении. Это важно и для того, чтобы система здравоохранения не была вынуждена все больше реорганизовывать или же вовсе ограничивать доступность оказываемых медицинских услуг. Мы все должны соблюдать правила инфекционной безопасности, и каждый должен внести свой вклад посредством вакцинации. Каждая прививка может спасти жизнь», - добавил министр Кийк.

Резервный капитал Больничной кассы может использоваться только в исключительных случаях по предложению министра здравоохранения и труда и по распоряжению Правительства Республики. Резервный капитал Больничной кассы в настоящее время составляет 93,2 миллиона евро, из которых 11,79 миллиона евро планируется применить для покрытия дополнительных медицинских расходов в связи с COVID-19 с октября по декабрь 2021 года.

По словам члена правления Больничной кассы Пилле Банхард, резерв можно использовать только в результате продуманного и взвешенного решения. «Расходы на здравоохранение, связанные с третьей волной COVID-19, оказались выше, чем ожидалось, и для покрытия этих затрат требуются дополнительные средства», - сказала Пилле Банхард.

В 2022 году Больничная касса обязана восстановить размер резервного капитала до размера, установленного законом. Формирование резервного капитала регулируется законом о Больничной кассе Эстонии. Это резерв, созданный из бюджетных средств Больничной кассы, и предназначенный для снижения бюджетных рисков, связанных с макроэкономическими изменениями. Размер резервного капитала составляет 5,4% от объема бюджета Больничной кассы, и доведение объема резерва до необходимого уровня обычно происходит за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back