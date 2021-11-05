Больничная касса выделит 11,79 миллиона евро на покрытие связанных с COVID-19 расходов

«Уровень инфицирования коронавирусом в Эстонии в настоящее время очень высок, и загруженность многих больниц достигла критического уровня. Обеспечение жителей Эстонии необходимой медицинской помощью требует дополнительных рабочих часов медицинских работников и готовности медицинских учреждений к реорганизации своей работы. Использование средств резервного капитала позволит оплачивать работу врачей и медсестер по повышенным ставкам как в отделениях, занимающихся специализированной медицинской помощью для пациентов с COVID-19, включая отделения интенсивной терапии, так и в отделениях медсестринской помощи. Это также позволит покрыть расходы медицинских учреждений в связи с реорганизацией работы», - сказал председатель совета Больничной кассы, министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

В сфере специализированной медицинской помощи дополнительные ресурсы будут направлены на заработную плату в инфекционных отделениях, работающих с пациентами с COVID-19, в том числе отделениях интенсивной терапии II и III уровней. Медсестрам планируется дополнительная плата за койко-дни пациентов с COVID-19 в отделении медсестринского ухода.

«Каждый должен сделать все возможное, чтобы замедлить распространение инфекции и рост потребности в стационарном лечении. Это важно и для того, чтобы система здравоохранения не была вынуждена все больше реорганизовывать или же вовсе ограничивать доступность оказываемых медицинских услуг. Мы все должны соблюдать правила инфекционной безопасности, и каждый должен внести свой вклад посредством вакцинации. Каждая прививка может спасти жизнь», - добавил министр Кийк.

Резервный капитал Больничной кассы может использоваться только в исключительных случаях по предложению министра здравоохранения и труда и по распоряжению Правительства Республики. Резервный капитал Больничной кассы в настоящее время составляет 93,2 миллиона евро, из которых 11,79 миллиона евро планируется применить для покрытия дополнительных медицинских расходов в связи с COVID-19 с октября по декабрь 2021 года.

По словам члена правления Больничной кассы Пилле Банхард, резерв можно использовать только в результате продуманного и взвешенного решения. «Расходы на здравоохранение, связанные с третьей волной COVID-19, оказались выше, чем ожидалось, и для покрытия этих затрат требуются дополнительные средства», - сказала Пилле Банхард.