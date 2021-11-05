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  • Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 69-летнего Юрия

Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 69-летнего Юрия

Юрий ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках Юрия, который покинул дом престарелых в волости Кадрина. 

Сегодня Центр тревоги получил сообщение, что из дома престарелых в Ундла ушел 69-летний Юрий, который может попасть в беду без посторонней помощи. Юрий и раньше уходил, но его быстро удавалось найти. Один раз его обнаружили в Кадрина, другой раз - в Таллинне. 

Полицейские патрули сейчас проверяют места, где мужчина может находиться как в Кадрина, так и в Таллинне.

Рост Юрия - 170 см, он крепкого телосложения. На нем красная куртка с капюшоном, темные штаны и коричневые туфли или кроссовки. На голове может быть серая шапка. Если он встречает людей, то ищет с ними контакта. 

Если кто-нибудь видел мужчину, который соответствует описанию, позвоните по номеру 112.

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