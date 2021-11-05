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  • С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно будет всего из трех стран Европы

С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно будет всего из трех стран Европы

Эстония. ФОТО: Sander Ilvest

С понедельника, 8 ноября, сократится список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений: если на этой неделе в него входили Испания, Италия, Мальта и Ватикан, то со следующей недели Италия попадает в так называемую "желтую" категорию, и, таким образом, в "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75  останутся лишь три страны - Испания, Мальта и Ватикан, пишет Rus.ERR.

При въезде из "желтых" стран - Андорры, Италии, Монако, Португалии, Франции, Швеции и Финляндии - от требования самоизоляции с 8 ноября можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

За неделю из "желтой" категории в "красную" перешли Кипр, Норвегия, Польша, Германия, Сан-Марино и Швейцария, в этой же категории уже находятся Австрия, Бельгия, Болгария, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Греция, Литва, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Румыния, Словения, Словакия, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без применения ограничений из стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75. С 8 ноября в список входят ОАЭ, Аргентина, Бахрейн, Катар, Колумбия, Кувейт, Южная Корея, Намибия, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Тайвань и Новая Зеландия. При въезде из Австралии, Иордании, Канады, Сингапура, Чили, Уругвая и с Украины действуют требования обязательного тестирования при въезде и самоизоляции.

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