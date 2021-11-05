С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно будет всего из трех стран Европы

С понедельника, 8 ноября, сократится список стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений: если на этой неделе в него входили Испания, Италия, Мальта и Ватикан, то со следующей недели Италия попадает в так называемую "желтую" категорию, и, таким образом, в "зеленом" списке европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 останутся лишь три страны - Испания, Мальта и Ватикан, пишет Rus.ERR.