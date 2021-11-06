В этом доме в Ласнамяэ продается необыкновенная квартира

Эта в самом деле уникальная квартира занимает три этажа. В прихожей на первом этаже находятся двойная металлическая дверь с кодовой охранной системой и большой шкаф-купе. Установленные в гостиной мансардные окна с деревянными рамами выходят во двор, поэтому шум улицы в квартире не слышен.

Квартира на улице Паэ. ФОТО: KV.EE

На втором уровне квартиры находятся гостиная с мансардными окнами, открытая кухня и спальня. На кухне есть вся необходимая для жизни техника, а дровяной камин помогает сделать зимние вечера более уютными. В спальне есть вместительный шкаф и установлен аквариум, который отделяет эту комнату от гостиной.

На последнем этаже новый хозяин квартиры может обустроить помещение по своему усмотрению - на данный момент оно стоит без определенного назначения. В ванной комнате есть массажная ванна, а также паровая и инфракрасная бани.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Необычная квартира расположена в красивом каменном доме постройки 1954 года, с отремонтированными крышей, подъездами и фасадом. Хотя на первом этаже дома есть коммерческие помещения, посторонние не могут проникнуть в подъезды, так как они круглосуточно закрыты. За домом расположена парковка, где за квартирой закреплено собственное парковочное место.