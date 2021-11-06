Трубочист: горящая труба похожа на живой вулкан
А вы знаете, в каком состоянии дымовая труба вашего дома? Когда вы в последний раз вызывали трубочиста для ее проверки? К сожалению, в Эстонии очень много труб, которые могут загореться в любой момент.
А вы знаете, в каком состоянии дымовая труба вашего дома? Когда вы в последний раз вызывали трубочиста для ее проверки? К сожалению, в Эстонии очень много труб, которые могут загореться в любой момент.
Трубочист Владислав Дырлов отмечает, что время от времени встречаются трубы в весьма плачевном состоянии. Если смотреть в трубу снизу вверх, невозможно увидеть, насколько плохо ее состояние на самом деле.
«А сверху видно, что в некоторых старых трубах кирпичи со временем настолько рассыпались, что от их оригинального размера осталась всего половина ширины», – рассказал Дырлов.
К сожалению, нередки ситуации, когда труба просто-напросто разрушается. Если верхнюю часть трубы устанавливали в жаркую погоду, смесь высыхает неправильно, из-за чего эта часть трубы, если смотреть снизу, выглядит как новая, но на самом деле большую ее часть можно разобрать руками.
«Несколько раз бывало так, что я прихожу на объект и, забравшись на трубу, вижу следующую картину: на стенах – толстый слой смолы, который в любой момент может загореться, – рассказал Дырлов. – В редких случаях труба горит так, что снаружи пламя никто не видит, но в большинстве случаев горящая труба похожа на живой вулкан».
По словам Дырлова, другая причина – неверная техника растопки, то есть люди делают так, чтобы дрова тлели. «Многие считают, что таким образом они экономят дрова, но на самом деле – наоборот», – отметил Дырлов. При тлении дрова сгорают неполностью, поэтому не отдают всю энергию.
Несгоревшие частички (сажа) скапливаются в отопительном приборе и дымоходе, и из них образуется смола. «Для того чтобы смола не появлялась, отопительная система должна работать в полной мере, в топках следует использовать только подходящее топливо, чтобы горение было максимально чистым», – подчеркнул Дырлов.
Опасные ситуации, которые могут возникнуть из-за трубы, если она находится в плохом состоянии
Для того чтобы труба вдруг не загорелась или крайне опасный угарный газ не попал в дом, отопительную систему должен проверять трубочист.
«При неправильном использовании даже в исправных топках может образоваться опасный для жизни невидимый угарный газ, не имеющий запаха. Зачастую люди даже не понимают, что вдыхают его, пока не станет слишком поздно. Обнаружить угарный газ может только датчик», – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Статистика последних лет не предвещает хорошего, поэтому с 1 января 2022 года датчик угарного газа станет обязательным для всех помещений с твердотопливными обогревателями.