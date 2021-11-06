Трубочист: горящая труба похожа на живой вулкан

Трубочист Владислав Дырлов отмечает, что время от времени встречаются трубы в весьма плачевном состоянии. Если смотреть в трубу снизу вверх, невозможно увидеть, насколько плохо ее состояние на самом деле.

«А сверху видно, что в некоторых старых трубах кирпичи со временем настолько рассыпались, что от их оригинального размера осталась всего половина ширины», – рассказал Дырлов.

К сожалению, нередки ситуации, когда труба просто-напросто разрушается. Если верхнюю часть трубы устанавливали в жаркую погоду, смесь высыхает неправильно, из-за чего эта часть трубы, если смотреть снизу, выглядит как новая, но на самом деле большую ее часть можно разобрать руками.

От пожара отделяет лишь мгновение

«Несколько раз бывало так, что я прихожу на объект и, забравшись на трубу, вижу следующую картину: на стенах – толстый слой смолы, который в любой момент может загореться, – рассказал Дырлов. – В редких случаях труба горит так, что снаружи пламя никто не видит, но в большинстве случаев горящая труба похожа на живой вулкан».

Смола может появиться, если человек использует неправильное топливо: слишком сырые дрова или же неверно выбранный материал (пластик, одежда, опилочная плита). Если топить сырыми дровами, очень легко испортить отопительную систему: из-за сырых дров и образуется смола.

По словам Дырлова, другая причина – неверная техника растопки, то есть люди делают так, чтобы дрова тлели. «Многие считают, что таким образом они экономят дрова, но на самом деле – наоборот», – отметил Дырлов. При тлении дрова сгорают неполностью, поэтому не отдают всю энергию.

Несгоревшие частички (сажа) скапливаются в отопительном приборе и дымоходе, и из них образуется смола. «Для того чтобы смола не появлялась, отопительная система должна работать в полной мере, в топках следует использовать только подходящее топливо, чтобы горение было максимально чистым», – подчеркнул Дырлов.

Опасные ситуации, которые могут возникнуть из-за трубы, если она находится в плохом состоянии Из-за загоревшейся в трубе сажи или смолы может возникнуть пожар в доме.

Образовавшиеся в трубе трещины и зазоры могут привести к тому, что в жилые помещения попадет смертельный угарный газ.

Если кирпичи в верхней части трубы держатся некрепко, они могут упасть и подвергнуть опасности ваше здоровье или испортить имущество. Кроме того, они могут упасть в дымоход и засорить его, из-за чего ухудшится или пропадет тяга и угарный газ тоже попадет в жилые помещения.

Если вы используете в печи или на плите жидкость для розжига, может произойти взрыв. Жидкость для розжига быстро испаряется, и пары могут взорваться.

Для того чтобы труба вдруг не загорелась или крайне опасный угарный газ не попал в дом, отопительную систему должен проверять трубочист.

«При неправильном использовании даже в исправных топках может образоваться опасный для жизни невидимый угарный газ, не имеющий запаха. Зачастую люди даже не понимают, что вдыхают его, пока не станет слишком поздно. Обнаружить угарный газ может только датчик», – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.