Дом под названием Kadrioru Plaza, расположенный на углу улиц Гонсиори и Весивярава, его авторы Вилен Кюннапу и Айн Падрик называют скандинавским Гуггенхаймом. Как и всемирно известный художественный музей, этот дом привлекает к себе внимание прохожих.

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Kadrioru Plaza вызывает у многих противоречивые чувства, но застройщика здания Аркадия Бейненсона это не расстраивает - для этого нет причин. Все квартиры, несмотря на цену до 700 тысяч евро, проданы, пустует только одно коммерческое помещение, но Бейненсон говорит, что желающих вести переговоры достаточно. «Сейчас мы рассматриваем предложения от трех кандидатов. Мы хотим, чтобы здесь был бизнес, который имел бы некоторую ценность для жителей дома», — говорит он.