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В Эстонии выявлено 1524 заболевших COVID-19, скончались 14 человек

Eestis on tehtud enam kui 86 000 esmast koroonatesti, testitute hulgas on tuhandeid geenidoonoreid.  ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8 500 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1524 Скончались 14 человек.

Среди новых заразившихся 927 человек не были вакцинированы, а 527 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 6 ноября в больницах находится 580  пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 432 человек, из которых 307 человек (71%) не были вакцинированы, у 125 человек (29%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 73 новых историй болезни. Скончались 14 человек с коронавирусом: 48-летний мужчина, 66-летняя женщина, 67-летний мужчина, 71-летняя женщина, двое 76-летних мужчин, 77-летняя женщина, 79-летний мужчина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 89-летний мужчина, двое 93-летних мужчин и 95-летняя женщина.

За сутки ввели11 985 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2535 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 80 337 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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