В начале сентября 1989 года в лесу у Рижского шоссе в Раэкюла в Пярну был найден труп неизвестного молодого человека, прикрытый ветками деревьев. Вскоре выяснилось, что это первая жертва Рейна Орусте, его друг Маргус, которого он заманил в лес двумя неделями ранее и забил до смерти. Утром 24 августа Орусте узнал, что его друг Маргус по какой-то причине ночевал в милиции. Орусте подозревал, что Маргус предал его и «пошел жаловаться», поэтому нужно было что-то делать. Орусте рассказал, что хотел посадить друга на рижский поезд и отправить из города.