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Дизайн во время локдауна: главные тренды в интерьере в 2022 году

Дизайнер Карим Рашид. ФОТО: Shutterstock

Американский дизайнер — о том, какие тенденции стоит учитывать при планировании своего интерьера в эпоху коронавируса, рассказывает «РБК-Недвижимость».

Американский дизайнер египетского происхождения Карим Рашид запустил в производство около 2,5 тысяч разработок. Среди них — мебель, посуда, модные аксессуары, упаковки и осветительные приборы. Он создал множество интерьеров в отелях и домах по всему миру. Кроме того, работы Рашида представлены в 20 постоянных экспозициях музеев, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже, Музей современного искусства в Сан-Франциско.

В рамках международной премии Best for Life Design Award знаменитый дизайнер рассказал «РБК-Недвижимости», какие тренды в отделке и мебели стоит учитывать в 2022 году.

Функциональность и технологии

Изоляция, в которой мы пребываем из-за пандемии COVID-19, заставила нас осознать, что предметы в нашем доме не должны быть роскошными, дорогими и просто украшать наше жилье. В первую очередь интерьер должен быть функциональным, позитивным и удобным. Поэтому в свое жилье стоит внедрять инновации и технологии, которые будут соответствовать современной реальности. При этом предметы должны обладать более разнообразными характеристиками и функциями, чем мы привыкли. Таким образом, первый тренд — это создание вокруг себя функционального и современного пространства.

Экологичность и отказ от потребления

Пребывание дома во время пандемии дало возможность пересмотреть свою персональную значимость и вклад в мир. Эпидемия является тревожным сигналом от матери-природы, поэтому еще один тренд в дизайне интерьера — экологичность и снижение потребления. Необходимо очистить свои пространства и тела от всего лишнего. К примеру, можно отказаться у себя дома от картин или предметов, отражающих принадлежность к той или иной религии. Сегодня не имеет смысла носить часы, так как они есть у каждого в телефоне. То же самое и в квартире — не стоит верить рекламе и покупать бессмысленные предметы, которые захламляют наши дома, а впоследствии и планету.

Стекло и зеркала

Находясь взаперти в течение стольких месяцев, дизайнер понял, насколько важна связь с внешним миром — с дневным светом и природой — и как много может дать нам во время изоляции стеклянная поверхность. Прозрачность делает пространство визуально больше, что позитивно влияет на психику и настроение во время локдауна. Эта тенденция подразумевает использование в интерьерах большего количества стекла, зеркал, больших окон и других возможностей сделать дизайн своего дома более легким, прозрачным и воздушным.

Казуализм и энергоэкономика

Еще одна тенденция в современном дизайне интерьера — казуализм. В условиях непрерывного взаимодействия в нашу цифровую эпоху все формы социального поведения размываются. Следовательно, мы живем в новую эру случайностей. Наш дом стал школой, рестораном, офисом и кинотеатром. Новая роскошь в интерьере — это комфорт и удобство. Сегодня наш домашний интерьер приобрел гораздо большее значение, поэтому необходимо отдавать предпочтение удобной эргономичной мебели и осветительным приборам. Ведь по случайности мы проводим дома гораздо больше времени, чем за последние 50 лет.

С работами дизайнера можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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