У соседей: рынок недвижимости Латвии перегрелся?

В сегменте частных домов финансирование удвоилось, средняя сумма займа - около 100 000 евро

С учетом крайне высокого спроса и недостаточного предложения на рынке недвижимости, а также стремительно растущих расходов на строительство в настоящее время в Латвии наблюдается рост рыночной стоимости недвижимости во всех сегментах.

«Цены сейчас растут быстрее, чем в Земельной книге показываются зарегистрированные сравнимые сделки, поэтому мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда рыночная цена превышает стоимость, определенную оценщиком», — говорит Марис Опинцанс.

Это значит, что клиентам банков может быть доступна меньшая сумма финансирования, чем они ожидают, и надо считаться с необходимостью большего собственного участия. Одно из решений в таком случае - это, безусловно, поддержка Altum, которая помогает уменьшить размер участия заемщика. Больше половины оформленных в этом году займов в банке SEB были с поддержкой Altum - либо для семей, либо для молодых специалистов, признает финансовое учреждение.

По данным банка SEB, в этом году по сравнению с предыдущим наиболее существенно вырос спрос на финансирование в сегменте частных домов.

Если в 2020 году на покупку или строительство таких домов было направлено около четверти от общего предоставленного финансирования, то в этом году - уже треть. Объем финансирования в этом сегменте увеличился почти вдвое, а число сделок - на 64%. Средняя сумма займа в этом году на 13% больше, чем годом ранее, и она составляет около 100 тысяч евро.

Самый высокий спрос сохраняется в Рижском регионе, куда уходит половина предоставленного финансирования. Примерно треть финансирования направляется на покупку или строительство домов в столице, а остальное - на проекты в других местах Латвии.

Цены на квартиры в новых проектах достигли в среднем 2000 евро за квадратный метр и продолжают расти

Последние тенденции свидетельствуют о существенном росте спроса на квартиры в новых проектах как на первичном, так и на вторичном рынке, что можно объяснить желанием покупателей получить более качественное и экологичное жилье. Это способствует формированию благоприятной для девелоперов недвижимости инвестиционной среды за счет увеличения доступности квартирных площадей.

По мере повышения спроса наблюдается еще одна тенденция: с учетом ситуации покупатели вносят авансовый платеж для резервации еще до сдачи объекта в эксплуатацию, а у некоторых застройщиков размер аванса может составлять до 30% от общей суммы сделки - при том, что сдача объектов планируется только через полтора года.

С повышением спроса растут цены во всех сегментах.

Например, в новых проектах эконом-класса цены достигли 2000 евро за квадратный метр и продолжают расти. Для сравнения: год назад за квадратный метр просили в среднем около 1600 евро.