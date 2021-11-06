У соседей: рынок недвижимости Латвии перегрелся?
За девять месяцев этого года банк SEB в Латвии предоставил ипотечных кредитов на 134 миллиона евро, что на 49% больше, чем год назад, в свою очередь, количество сделок выросло на 30%. Наибольший прирост как по количеству сделок, так и по объему финансирования в этом году зафиксирован в сегменте частных домов, что можно объяснить и недостаточным предложением в сегменте квартир, и желанием жителей существенно улучшить жилищные условия, сообщил RUS TVNET руководитель Центра консультаций частных лиц банка SEB Марис Опинцанс.