Направлявшийся в Испанию самолет развернулся и вернулся в Таллинн

Самолет AirBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees .

«Я могу подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке», - сказала Калласте, добавив, что самолет должен снова вылететь в 15:00.