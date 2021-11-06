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  • Направлявшийся в Испанию самолет развернулся и вернулся в Таллинн

Направлявшийся в Испанию самолет развернулся и вернулся в Таллинн

Самолет Airbaltic в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Mihkel Maripuu

Направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем вновь вернулся и приземлился в Таллиннском аэропорту.

Самолет AirBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, аэропорту неизвестны причины возвращения.

«Я могу подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке», - сказала Калласте, добавив, что самолет должен снова вылететь в 15:00.

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