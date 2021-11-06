Направлявшийся в Испанию самолет развернулся и вернулся в Таллинн
Направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем вновь вернулся и приземлился в Таллиннском аэропорту.
Направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем вновь вернулся и приземлился в Таллиннском аэропорту.
Самолет AirBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, аэропорту неизвестны причины возвращения.
«Я могу подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке», - сказала Калласте, добавив, что самолет должен снова вылететь в 15:00.