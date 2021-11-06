Завтра электричество подорожает на 59 процентов

Потребление электроэнергии следует планировать на раннее утро, поскольку до десяти часов цена мегаватт-часа будет ниже 15 евро, пишет Postimees .

Самое дорогое электричество будет завтра вечером с шести до семи, когда мегаватт-час будет стоить 83,85 евро.

У северных соседей в Финляндии электричество завтра будет стоить в среднем 21,3 евро, а это значит, что цена вырастет на 54 процента по сравнению с сегодняшним днем.