Завтра электричество подорожает на 59 процентов
Завтра мегаватт-час электроэнергии будет стоить 31,3 евро, а это означает, что цена вырастет на 59,4 процента по сравнению с субботой, выясняется из данных биржи электроэнергии Nord Pool.
Завтра мегаватт-час электроэнергии будет стоить 31,3 евро, а это означает, что цена вырастет на 59,4 процента по сравнению с субботой, выясняется из данных биржи электроэнергии Nord Pool.
Потребление электроэнергии следует планировать на раннее утро, поскольку до десяти часов цена мегаватт-часа будет ниже 15 евро, пишет Postimees.
Самое дорогое электричество будет завтра вечером с шести до семи, когда мегаватт-час будет стоить 83,85 евро.
У северных соседей в Финляндии электричество завтра будет стоить в среднем 21,3 евро, а это значит, что цена вырастет на 54 процента по сравнению с сегодняшним днем.