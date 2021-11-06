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По меньшей мере 84 человека погибли в Сьерра-Леоне в результате взрыва бензовоза.

Взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком в столице страны, городе Фритаун, в пятницу около 22:00 по местному времени.

Число жертв в ближайшее время может вырасти. Власти Сьерра-Леоне заявили, что в морг было доставлено более 90 тел.

Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр заявила, что жертвами взрыва могли стать более 100 человек.

По данным агентства Рейтер, в больницы Фритауна были госпитализированы около 100 пострадавших.

По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале. В результате ДТП произошла утечка топлива, и люди, находившиеся рядом с бензовозом, бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент прогремел взрыв.