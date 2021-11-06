Фото ⟩ Сотруднки больницы вновь почувствовали поддержку общества
Созданная в соцсетях инициатива по сбору подарков для медиков на этой неделе имела продолжение в Пярну, пишет Postimees.
Созданная в соцсетях инициатива по сбору подарков для медиков на этой неделе имела продолжение в Пярну, пишет Postimees.
В середине недели Тоомас Оллеск и Эдгар Юбнер отправились в Пярнускую больницу, чтобы передать 720 литров сока для сотрудников.
Вчера 25 коробок разных фруктов и смузи доставили в больницу от сети Selver.
Пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец отметила, что вчера сотрудникам раздавали подарки. Фруктовый сок, яблоки, бананы и мандарины были доставлены во все отделения больницы, доставили подарки и в центр сестринства на улице Рави и в скорую помощь.
По словам Сухоставец, раздача подарков во многом зависит от дарителя. «Если подарок сделан с определенным желанием поблагодарить сотрудников каких-то отделений, например, коронавирусного отделения, где напряжение выше, мы так и делаем. В этот раз подарки получили все, начиная с отделения интенсивной терапии и заканчивая аптекой», - рассказала пресс-секретарь.