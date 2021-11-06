Фото ⟩ Сотруднки больницы вновь почувствовали поддержку общества

В середине недели Тоомас Оллеск и Эдгар Юбнер отправились в Пярнускую больницу, чтобы передать 720 литров сока для сотрудников.

Вчера 25 коробок разных фруктов и смузи доставили в больницу от сети Selver.

Пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец отметила, что вчера сотрудникам раздавали подарки. Фруктовый сок, яблоки, бананы и мандарины были доставлены во все отделения больницы, доставили подарки и в центр сестринства на улице Рави и в скорую помощь.

Фрукты от Selver. ФОТО: Margit Suhhostavets