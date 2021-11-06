Коробейник критикует позицию Каи Каллас по фонду компенсаций ущерба от вакцинации

"В своем обращении в пятницу Кая Каллас заявила, что не поддерживает создание фонда ущерба от вакцинации, потому что это дало бы людям неверный сигнал. По ее словам, люди поймут, что создание фонда компенсаций от ущерба вакцинации автоматически будет означать, что это вредно для здоровья и люди не будут вакцинироваться. Свое мнение глава правительства обосновывает рекомендациями анонимных бихевиористов (специалистов по поведению)", - передает Rus.ERR слова заместителя председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу Андрея Коробейника.