Сб, 6.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Коробейник критикует позицию Каи Каллас по фонду компенсаций ущерба от вакцинации

Коробейник критикует позицию Каи Каллас по фонду компенсаций ущерба от вакцинации

Андрей Коробейник ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

"В своем обращении в пятницу Кая Каллас заявила, что не поддерживает создание фонда ущерба от вакцинации, потому что это дало бы людям неверный сигнал. По ее словам, люди поймут, что создание фонда компенсаций от ущерба вакцинации автоматически будет означать, что это вредно для здоровья и люди не будут вакцинироваться. Свое мнение глава правительства обосновывает рекомендациями анонимных бихевиористов (специалистов по поведению)", - передает Rus.ERR слова заместителя председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу Андрея Коробейника.

"Реальность, однако, такова, что интеллектуальные способности людей могут быть разными, но в целом не следует всех считать по умолчанию дураками, будь-то специалисты по поведению или премьер-министр. Вакцина - это лекарство, а лекарства имеют побочные эффекты. Это знают все, даже если фонда компенсаций в Эстонии нет", - прокомментировал Коробейник.

Подробнее тут. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back