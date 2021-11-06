В Финляндии полностью вакцинировано почти 80% населения старше 12 лет

Касательно населения Финляндии в целом этот показатель составляет 70,2%, то есть около 3,9 млн человек получили две прививки против коронавируса.

В соответствии со стратегией правительства Финляндии, все ограничения будут сняты после того, как будет достигнута цель о вакцинации 80% населения старше 12 лет. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.