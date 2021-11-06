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Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой. Авторы подкаста Би-би-си "Пропавшая криптокоролева" Джейми Бартлетт и Роб Бирн объясняют, как она использовала для этого британских юристов и управляющих частными активами, которые продолжали обслуживать клиентку и после ее исчезновения.

41-летняя уроженка Софии в возрасте 10 лет переехала с родителями в Германию, получила там степень доктора права и в 2014 году запустила свою криптовалюту OneCoin, которой пророчила великое будущее. С 2017 года находится в бегах. В 2019 году в США ее заочно обвинили в мошенничестве. Газета Times назвала ванкоин "одной из величайших афер в истории". Игнатову сравнивают со знаменитым авантюристом Чарльзом Понци, создавшим в 1920-х годах грандиозную финансовую пирамиду. По американским законам ей грозит до 90 лет заключения.

Джеймс (имя изменено), бывший полицейский и бывший швейцар элитного жилого дома Эбботс-хаус в Кенсингтоне, вспоминает свою первую встречу с Ружей Игнатовой в 2016 году. Она возвращалась из поездки за покупками со своими болгарскими телохранителями.

"Эти двое бедолаг тащились за ней, задыхаясь, как перегруженные ослики - у каждого в руках было сумок по двадцать", - рассказывает он.

Ружа Игнатова, не глядя на цены, сорила деньгами на дизайнерские вещи от Jimmy Choo, Prada и Calvin Klein.

Чуть позже Джеймсу удалось заглянуть в ее пентхаус с четырьмя спальнями и бассейном.

"В ее кухонный буфет был засунут рисунок Энди Уорхола [знаменитый американский художник, один из основоположников и классиков художественного направления поп-арт], и это разбило мне сердце, потому что я когда-то учился в художественном колледже", - говорит он.

Это был портрет Элизабет Тейлор. Другая работа Уорхола, "Красный Ленин", висела над камином. В другой гостиной слева от дивана красовалась гравюра Майкла Мёбиуса, изображающая королеву Елизавету II, выдувающую пузырь из жевательной резинки.

Журнал Private Eye в дальнейшем оценил произведения искусства из этой квартиры в полмиллиона фунтов. Они были приобретены в лондонской галерее Halcyon.

Теперь Джеймс думает, что Игнатова, наверное, не случайно инвестировала в ценности, которые легко увезти и, соответственно, сложно конфисковать.

17 сентября нынешнего года германский юрисконсульт Ружи Игнатовой Мартин Брайденбах предстал перед судом в Мюнстере по делу об отмывании денег. Он перевел лондонской юридической фирме 20 миллионов евро на покупку роскошной недвижимости.

На скамье подсудимых с ним еще два человека. Их также обвиняют в перекачке нескольких миллионов из четырех миллиардов евро, которые Ружа Игнатова мошеннически нажила, торгуя несуществующим товаром - криптовалютой, названной ею OneCoin.

В августе 2016 года, когда была заключена сделка на покупку пентхауса, финансовый регулятор по крайней мере одного европейского государства уже выпустил предостережение относительно OneCoin. Несколькими месяцами ранее в Германии Ружа Игнатова признала себя виновной в мошенничестве в связи с банкротством купленной ею в 2011 году металлообрабатывающей фабрики, оставившим без работы 150 человек.

Но об этом мало кому было известно.

Юристы лондонского филиала американской юридической фирмы Locke Lord выражали сомнение касательно происхождения 20 миллионов евро - это следует из внутренней переписки по электронной почте, опубликованной позднее в рамках судебного дела в США. Но компании, принадлежавшие Руже Игнатовой, прошли проверку в Locke Lord и продолжили оформление сделки при содействии Aquitaine Group - компании, зарегистрированной на острове Гернси и предоставляющей офшорные услуги состоятельным клиентам.

Эбботс-хаус расположен в фешенебельном районе Кенсингтон (вид с улицы Эддисон-роуд) ФОТО: Google

Пентхаус, ранее принадлежавший певице Даффи, после случившегося в нем пожара был капитально отремонтирован фирмой Candy & Candy, специализирующейся на недвижимости класса люкс. Агентом при покупке выступила компания Knight Frank. Но имя нового владельца оставалось неизвестным благодаря британскому закону о защите тайны налоговых гаваней.

Собственность была зарегистрирована на Abbots House Penthouse Limited, не раскрывающую своих бенефициаров компанию-пустышку с острова Гернси - одну из примерно 12 тысяч подобных компаний, числящихся собственниками недвижимости в Англии и Уэльсе. Это означало, что имя Ружи Игнатовой не появится в британском реестре владельцев недвижимости и открытых документах острова.

Еще несколько компаний с острова Гернси были назначены директорами, или "доверенными лицами". Через несколько месяцев после оформления сделки Aquitaine Group была зарегистрирована в качестве постоянного представителя собственника на острове Гернси. В реестре владельцев недвижимости в графе "собственник" был указан адрес лондонского филиала Locke Lord.

Этого оказалось достаточно, чтобы скрыть приобретение от полиции Лондона, которая в сентябре 2019 года объявила обманутым покупателям криптовалюты, что ей "не удалось обнаружить в Соединенном Королевстве какое-либо имущество, связанное с OneCoin".

Правда всплыла спустя два месяца, когда в Америке в ходе процесса над бывшим сотрудником Locke Lord Марком Скоттом была зачитана внутренняя переписка фирмы.

Некоторые жители квартала говорят, что припоминают печально знаменитую бывшую соседку, которая жила в пентхаусе наездами в 2016 году.

Тогда она явно готовилась укорениться в Лондоне: открыла офис в престижном здании в Найтсбридже и отметила свое 36-летие гламурной вечеринкой в Музее Виктории и Альберта. Мы также слышали, что она планировала отдать свою дочь в британскую частную школу.

Ружа Игнатова отпраздновала день рождения в Музее Виктории и Альберта ФОТО: OneCoin

Но по большей части "идеальный пентхаус", как описывала его фирма Candy & Candy, площадью 7000 квадратных футов (650 кв. м), пустовал. Насколько нам известно, в 2017 году она не появилась в Кенсингтоне ни разу.

25 октября того года Ружа Игнатова вылетела рейсом Ryanair из Софии в Афины и исчезла с лица Земли.

Бывший швейцар Джеймс каждый день приходил проветривать квартиру. "Атмосфера была как в парнике", - вспоминает он. От летней жары и прямых солнечных лучей двери покоробились, а дорогие художественные работы выцвели. Иногда Джеймсу приходилось выгонять голубей, проникавших в квартиру через неплотно прикрытую дверь.

Иногда там останавливались другие люди, связанные с OneCoin. Брат Ружи Константин, возглавивший проект спустя несколько месяцев после ее исчезновения, в июле 2018 года выложил в "Инстаграме" селфи, сделанное в пентхаусе.

Константин Игнатов ФОТО: Konstantin Ignatov

Кушетка, сидя на которой он сделал селфи ФОТО: Knight Frank

Джеймс также вспоминает гостивших знакомых Константина. В одном из них он опознал начальника охраны Ружи Франка Шнайдера, приезжавшего после ее исчезновения.

6 марта 2019 года Константин Игнатов был арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса и обвинен в участии в сговоре с целью совершения мошенничества. Гражданин Люксембурга Франк Шнайдер, ранее возглавлявший там шпионское агентство, был задержан во Франции в апреле этого года по запросу властей США. Решение о его экстрадиции ожидается в этом месяце.

Джеймс говорит, что Шнайдер пытался продать пентхаус, но, по данным наших источников, речь шла о сдаче в аренду.

На фотография квартиры для потенциальных съемщиков, сделанных в 2019 году, фигурирует тот же агент по продаже недвижимости Knight Frank. Видно, что изображение королевы со жвачкой исчезло, но "Красный Ленин" по-прежнему висит над камином. Зоркий глаз также способен приметить миниатюру с портретом Ружи Игнатовой, подаренную ей одним из ее главных промоутеров. Нам говорили, что хозяйка тепеть ее не могла.

Портрет Ружи Игнатовой остался на кухонном столе. Говорят, что она его ненавидела ФОТО: Knight Frank

Пока квартиру готовилась к сдаче, приезжали и уезжали представители Aquitaine Group. Один из них сменил замки, другой, как рассказал нам бывший служащий Ружи Игнатовой, вынес несколько мешков с ценными предметами.

Юридическая фирма Locke Lord также продолжала оказывать услуги Руже Игнатовой долгое время после ее исчезновения.

В письме от 12 июля 2018 года, фигурировавшем в качестве доказательства на процессе над Марком Скоттом, партнер лондонского филиала фирмы Джеймс Ченно информировал клиентку о ее британской недвижимости.

"Мы полагаем важным, чтобы Вы заново рассмотрели способ управления Вашими интересами в части недвижимой собственности в Соединенном Королевстве", - писал он.

Письмо было отправлено на софийский адрес Ружи Игнатовой за несколько месяцев до ареста Скотта, спустя девять месяцев после внезапного исчезновения Ружи и через 22 месяца после того, как британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority предупредил потенциальных инвесторов, что полиция Лондона ведет расследование в отношении OneCoin.

О начале расследования деятельности OneCoin или связанных с ней компаний сообщили также в нескольких других странах.

Представляя объем работы, которую он брался исполнить за плату в размере 600 фунтов за час, Джеймс Ченно направил электронные копии письма Константину Игнатову и Франку Шнайдеру, предупредив их при этом, что общение по электронной почте "не вполне безопасно".

В документе нет описания недвижимых активов, о которых шла речь, но Джеймс Ченно предупреждал Ружу Игнатову о необходимости провести переоценку управляющих ими холдингов "с учетом таких факторов, как налогообложение, максимально возможная свобода распоряжения собственностью и упрощение структуры".

В пентхаусе есть бассейн с раздвижной крышей ФОТО: Candy & Candy

В заявлении фирмы Locke Lord и Джеймса Ченно говорится, что письмо представляло собой предложение юридических услуг "в стандартной форме", что оно было предоставлено американской прокуратуре, и что в конечном итоге никакой работы в интересах Ружи Игнатовой проведено не было.

Одна любопытная строка из письма подтверждает то, о чем говорили нам наши источники - что пентхаус был не единственной собственностью, которую приобрела в Британии Ружа Игнатова. На пятом этаже Эбботс-хаус находится менее роскошная квартира с двумя спальнями, в которой, по словам бывшего швейцара Джеймса, предназначалась для ее охранников.

В британском реестре владельцев недвижимости собственником квартиры номер 11 в Эбботс-хаус числится фирма-пустышка с острова Гернси Abbots Property Limited, зарегистрированная по адресу Aquitaine Group.

Меньшая квартира была также куплена в 2016 году - за 1,9 миллиона фунтов. Имя Ружи Игнатовой, как и в случае с пентхаусом, не фигурирует в документах, но, по данным наших источников, за покупкой стояла именно она.

На запрос Би-би-си о ее сделках с Ружей Игнатовой компания Aquitaine Group ответила, что ей нечего сказать по данному поводу.

После исчезновения Ружи квартире номер 11, похоже, была отведена иная роль - тайного хранилища, в котором, как рассказывали наши источники, одно время стояли два больших сейфа.

Нам сообщили, что это был первый пункт назначения для ценностей, которые служащие Ружи Игнатовой с помощью представителя Aquitaine Group спешно выносили из пентхауса.

Куда в дальнейшем подевались ее дорогая одежда, драгоценности, туфли и часть произведений искусства, остается загадкой, как почти все, связанное с ней.

Бывший сотрудник Игнатовой сказал нам, что ее любимые туфли Christian Louboutin, вероятно, пошли в благотворительный магазин, но не знал судьбы остальных ценностей. Возможно, о ней кое-что ведают на острове Гернси.

Существование этой лондонской собственности - важная новость для миллионов жертв схемы OneCoin, которые добиваются, чтобы активы Ружи Игнатовой были проданы, а выручка распределена между ними.

Но сложная структура собственности, в которой компании-пустышки с острова Гернси могут быть только началом, затрудняет поиск доказательств того, что ее законным владельцем является Ружа Игнатова.

На волне истории с "архивом Пандоры" снова зазвучали требования открытой регистрации хозяев офшорных активов - что британское правительство обещало, да так и не сделало.

Активистка кампании в поддержку жертв OneCoin Джен Мак-Адам, по ее словам, испытывает отвращение и гнев от того, что британские юристы, управляющие офшорными активами и риелторы участвовали в покупке лондонской недвижимости Ружей Игнатовой.

"Она почти наверняка приобретена на деньги жертв, которые за последние пять лет понесли огромные финансовые потери и переживают невообразимые моральные страдания", - говорит общественница.

"Довольно компаниям молчать о своем участии, пришло время открытости, прозрачности и правды. Мы требуем ответов", - добавила она.

Би-би-си оценивает потери только британских вкладчиков в сто с лишним миллионов фунтов. Под давлением членов Палаты общин Гернси и другие зависимые территории британской короны в 2019 году обещали открыть имена реальных собственников офшорных компаний, зарегистрированных в их юрисдикции - но не раньше 2023 года.

Джен Мак-Адам также критикует лондонскую полицию, которая в сентябре 2019 года закрыла расследование в отношении OneCoin, не предъявив никому официальных обвинений.

"Наше ведомство оказывало партнерскую помощь иностранным правоохранительным органам в части проводившихся ими расследований и будет продолжать это делать. Мы порекомендовали контактировавшим с нами вкладчикам обращаться напрямую к соответствующим правоохранительным органам", - прокомментировал претензии представитель полиции Лондона.

Юристы Джеймса Ченно и фирмы Locke Lord, чьими услугами Ружа Игнатова воспользовалась при покупке недвижимости в Кенсингтоне, подчеркивают, что компания OneCoin никогда не была их клиентом.

По их словам, бывший сотрудник фирмы Марк Скотт выполнял определенную работу для OneCoin в личном качестве, и фирма не знала об этом, пока ему не были предъявлена обвинения спустя почти два года после его ухода из Locke Lord.

Риелтор Knight Frank заявил Би-би-си: "При проведении финансовых транзакций мы всегда придерживаемся наших правовых и регуляторных обязательств и при необходимости взаимодействуем с соответствующими властями".