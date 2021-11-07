В субботу в пяти ДТП пострадали шесть человек

Первая авария произошла в 1.15 в Таллинне по адресу Сютисте-теэ, 7b, где 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката. Скорая помощь доставила мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 4.11 в Таллинне на перекрестке улиц Мустамяэ-теэ и Таммсааре-теэ, где 63-летний мужчина на Toyota Camry врезался в дорожные заграждения и столб уличного освещения. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 10.24 в Таллинне по адресу Котка, 6, когда 21-летний мужчина на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 45-летний мужчина. Скорая помощь доставила велосипедиста в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Четвертая авария произошла в районе 20 часов возле заправочной станции Olerex на улице Лаки в Таллинне, где 29-летний мужчина ехал на Audi A6 въехал в разделительный островок посреди перекрестка. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.