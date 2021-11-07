Вс, 7.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В субботу в пяти ДТП пострадали шесть человек

В субботу в пяти ДТП пострадали шесть человек

Kiirabibrigaadidele andsid laupäeval tööd mitmed liiklusõnnetused. Foto on illustratiivne. ФОТО: Tairo Lutter

В субботу на дорогах и улицах произошло пять серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили ранения и погибло дикое животное, пишет Postimees.

Первая авария произошла в 1.15 в Таллинне по адресу Сютисте-теэ, 7b, где 23-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с электросамоката. Скорая помощь доставила мужчину в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 4.11 в Таллинне на перекрестке улиц Мустамяэ-теэ и Таммсааре-теэ, где 63-летний мужчина на Toyota Camry врезался в дорожные заграждения и столб уличного освещения. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Третья авария произошла в 10.24 в Таллинне по адресу Котка, 6, когда 21-летний мужчина на велосипеде пересекал дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 45-летний мужчина. Скорая помощь доставила велосипедиста в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Четвертая авария произошла в районе 20 часов возле заправочной станции Olerex на улице Лаки в Таллинне, где 29-летний мужчина ехал на Audi A6 въехал в разделительный островок посреди перекрестка. Скорая помощь доставила водителя в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Пятое ДТП произошло в 20:17 на 192-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Камбья Тартуского уезда, где перед авомобилем Mercedes E-класса, которым управляла 40-летняя женщина, выбежал кабан. В результате столкновения дикое животное выбросило на встречную полосу, где оно попало под Volkswagen Golf, которым управляла 60-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя Volkswagen и 82-летнюю женщину, которая была пассажиром в этой машине, в клинику Тартуского университета.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back