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  • В больничном лечении нуждаются 572 заболевших COVID-19, за сутки скончались 15 человек

В больничном лечении нуждаются 572 заболевших COVID-19, за сутки скончались 15 человек

Iga mõne tunni tagant tuleb puhastada ka hingamistoru. ФОТО: Kristjan Teedema

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5 855 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 948. Скончались 15 человек.

Среди новых заразившихся 602 человек не были вакцинированы, а 346 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 6 ноября в больницах находится 572 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 431 человек, из которых 304 человек (70%) не были вакцинированы, у 127 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 35 новых историй болезни. Скончались 15 человек с коронавирусом: 48-летний мужчина, 62-летний мужчина, 75-летний мужчина, 78-летняя женщина, 81-летняя женщина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 86-летний мужчина, 87-летняя женщина, двое 88-летних мужчин, 89-летняя женщина, 91-летняя женщина и 96-летняя женщина. К данным 4 ноября были добавлены две смерти: 79-летняя женщина и 92-летний мужчина.

За сутки ввели 2 522 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1 035 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 81 581 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 57,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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