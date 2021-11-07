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Год назад Джо Байден победил на президентских выборах США. Он обещал масштабные инвестиции внутри страны и возвращение Америки на международную арену. Но планам президента помешали споры в рядах Демократической партии, хаос с выводом американских войск из Афганистана и споры с союзниками.

Рейтинг президента падает несколько месяцев подряд. Центристы и консерваторы убеждены, что Байден пошел на поводу у левого крыла Демократической партии - и расплачивается за это. Левые критики, наоборот, считают, что слишком умеренные и консервативные демократы потакают корпоративным интересам - и топят прогрессивную повестку президента.

И те и другие согласны в одном - Белый дом не может позволить себе провести еще несколько месяцев в обсуждениях и дискуссиях. Избиратели ждут конкретных действий.

Невероятно уменьшающийся президент

Один из главных проектов Байдена - план масштабной поддержки образования, социальной сферы и зеленой энергетики - на общую сумму в 3,5 трлн долларов - и инвестиций в инфраструктуру еще на 1 трлн.

Казалось, что у президента есть все, чтобы провести эти законопроекты - и большинство Демпартии в Конгрессе, и поддержка этих планов со стороны населения.

Джо Байден и Нэнси Пелоси. ФОТО: Getty Images

Но проект стал заложником борьбы центристского и левого крыла демократической партии. Центристы - в первую очередь сенаторы Кирстен Синема и Джо Манчин - отказались поддерживать безответственную, по их мнению, трату бюджетных средств на социальные расходы.

Синема представляет Аризону, а Джо Манчин - Западную Вирджинию; в этих штатах избиратели обычно голосуют за республиканцев и не поддерживают масштабные расходы из бюджета, за которыми часто следует повышение налогов.

Администрация Байдена подготовила новую версию законопроекта о социальных расходах - в одной из последних редакций он предполагает затраты в 1,75 трлн долларов, вдвое меньше изначального плана. Из него был исключен ряд изначальных позиций, вроде снижения цен на лекарства.

Под угрозой исключения остается и ключевой в программе Байдена план инвестиций в возобновляемую энергетику.

Отказ от социальных программ, в свою очередь, вызвал критику левого крыла партии во главе с сенатором Берни Сандерсом и конгрессвумэн Прамилой Джаяпал.

При этом Байдену нужны голоса и прогрессистов, и центристов - в Палате представителей у демократов не настолько большой перевес, чтобы игнорировать мнение целой партийной группы. В Сенате у демократов перевес всего лишь в один голос.

В пятницу 5 ноября нижняя палата конгресса одобрила план инвестиций 1,2 трлн долларов в строительство дорог и других объектов инфраструктуры, но проект социальной поддержки был отложен до следующего месяца. По настоянию центристов его отправили на проверку независимым экспертам, которые подсчитают его реальную стоимость для налогоплательщиков.

Переговоры в Вашингтоне занимают много времени, но для простых американцев они кажутся или бездействием, или бессмысленными закулисными интригами.

Сложности, с которыми встретился Байден, оказались тем более неожиданными, что он обещал быть президентом, который добьется реальных перемен - и ссылался на свой 36-летний опыт работы в Сенате как залог этого.

Сейчас только 43% американцев довольным своим лидером, по данным сайта FiveThirtyEight. В январе, сразу после инаугурации, его рейтинг достигал 55%.

Урон рейтингу президента наносят и проблемы, которые мало связаны с его решениями. Американцев беспокоит инфляция - и 60% респондентов винят в ней администрацию Байдена. Избиратели обеспокоены дорогим бензином и дефицитом ряда товаров. Эти сложности тоже сопряжены с глобальными логистическими и энергетическими процессами.

На южной границе США, между тем, зафиксирован масштабный наплыв мигрантов - их задержания в этом году достигли исторического рекорда.

Все это заставило колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса предупредить, что Байден рискует стать еще одним “невероятно уменьшающимся президентом”.

Этот ярлык, переиначенный из названия фантастического фильма, применяют к лидерам, чьи обещания и реформы остаются в основном на бумаге.

Неуклюжее возвращение на мировую сцену

Споры в конгрессе вынудили Байдена отправиться на климатический саммит в Глазго с пустыми руками. Американский лидер должен был с международной трибуны анонсировать планы своей державы о переходе к возобновляемой энергетике, но они так и остались предметом политического торга в конгрессе.

В отсутствии сильных козырей, американскому президенту лишь пришлось критиковать Владимира Путина и Си Цзинь Пина. Или признавать ироничным тот факт, что он призывает мир сокращать выбросы - и одновременно требует от ОПЕК+ увеличивать добычу нефти.

Статуя свободе в облаке из газов. ФОТО: Getty Images

Сомнения в возвращении Америки в мировые лидеры вызвали и другие международные неудачи администрации Байдена, в том числе недавнее соглашение с Британией и Австралией об атомных подлодках. Оно заменило прежний контракт Австралии с Францией, которая должна была строить подлодки. Он был расторгнут, и официальный Париж счел такой исход “ударом в спину”.

На встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном американский лидер признал, что действовал неуклюже.

Но еще сильнее союзников по НАТО - да и практически весь мир - разочаровал хаотичный вывод войск США из Афганистана на фоне блицкрига талибов и коллапса правительства в Кабуле.

Левый уклон или козни корпораций?

Серьезным предупреждением для Байдена и его партии стало поражение демократа Терри Маколиффа на губернаторских выборах в Вирджинии.

Этого голосования ждали как первого электорального теста для национальной платформы Демпартии, и она ее провалила - штат избрал республиканца Гленна Янгкина.

Лидер левого крыла демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал. ФОТО: Getty Images

Кандидату от демократов не помогла поддержка Байдена и Барака Обамы, которые приезжали агитировать за него. Именно недовольством положением дел в стране политологи объясняют поражение Маколиффа. Более того, некоторые видят в этом голосовании предпосылки того, что республиканцы могут вернуть себе большинство в конгрессе на промежуточных выборах в следующем году.

Исход выборов в Вирджинии - знак того, что “значительная часть электората не готова и дальше терпеть поворот партии влево”, предупреждает отдел мнений газеты New York Times.

“Поражение в Вирджинии дает господину Байдену возможность наконец сказать “нет” левым. Это может быть единственным шансом спасти его президентство”, - пророчат авторы консервативной Wall Street Journal.

Но левые публицисты винят в провалах Байдена демократов-центристов.

Джо Манчин занимает первое место среди членов Сената по пожертвованиям от нефтегазовых и угольных компаний, и он отрабатывает это вложение, пишет активист Макс Бергер в колонке на сайте NBC News.